تحديث إجراءات السفر للقادمين إلى أبوظبي‎

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي اليوم السبت‬ تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج دولة الإمارات على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من يوم غد الأحد وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحسب اللجنة، يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات ”القائمة الخضراء“ إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول، وفحص إضافي في اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف PCR إضافي في اليوم السادس.

ووفق ”لجنة إدارة الطوارئ والأزمات“، يطبق البرتوكول على المطعمين بالكامل من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وكذلك الزوار المثبت حصولهم على التطعيم في تطبيق الحصن.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من المواطنين والمقيمين والزوار فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، إضافة إلى إجراء فحص لمسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس واليوم التاسع.

وأوضحت اللجنة أنه يتوجب على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

كما أصدرت اللجنة تحديثا لإجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية اعتبارا من غد الأحد.

وأوضحت اللجنة، بحسب ”وام“ أن مدة الحجر للمطعمين تصل إلى 7 أيام مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم فك السوار الإلكتروني في اليوم السابع، ويمتد الحجر لغير المطعمين لعشرة أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم التاسع وفك السوار الإلكتروني في اليوم العاشر في حال كانت النتيجة سلبية.

وذكرت اللجنة أنه يمكن للمخالطين المسجلين في برنامج الحجر المنزلي إجراء الفحص مجانا دون الحاجة لحجز موعد وفك السوار الإلكتروني في مراكز تقييم كورونا التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وسجّلت الإمارات السبت 1,206 حالات إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 700,587 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية كذلك عن وفاة 3 مرضى وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس ”كورونا“ المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في البلد الخليجي 1,997 حالة.

وقدمت الإمارات حتى الآن أكثر من 17,3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.