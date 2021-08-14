عادات غذائية يجب الابتعاد عنها إذا كنت تجلس طوال اليوم

إذا كانت ظروف عملك أو نمط حياتك يجبرك على الجلوس لفترات طويلة من الساعة التاسعة صباحا وللخامسة مساء على سبيل المثال فهذا قد يعرضك لخطورة صحية مثل: السمنة وزيادة الوزن وضعف عضلات الساقين والإصابة بأمراض مزمنة في حالة اتباع عادات غذائية لا تتلاءم مع نمط حياتك أو عملك.

لذلك نكشف في التقرير التالي عن عادات يُفضل الابتعاد عنها إذا كنت تجلس لفترات طويلة حتى تحتفظ بصحتك في أفضل حال ومنها:

تخطي الوجبات

تؤكد اختصاصية التغذية السريرية شيريل موساتو مؤلفة كتاب Nourished Brain أن استمرار العمل لفترات طويلة دون تناول الطعام يؤدي لتناول الطعام بشراهة في المساء وهذا يؤدي لزيادة الوزن، وبدلا من ذلك يجب وضع مواقيت محددة لتناول الوجبات الغذائية والوجبات الخفيفة، ويجب تخصيص ساعة أو ساعتين أسبوعيا لاختيار الوجبات الصحية وأنواع الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة لتناولها على مدار الأسبوع.

قطع الحلوى

يلجأ الكثير من الأشخاص الذين يعملون لفترات طويلة جالسين على مكاتبهم لوضع قطع من الحلوى التي تسبب الكثير من المشكلات الصحية داخل الأدراج، لذلك من المفضل استبدال هذه الأشياء بحفنة من المكسرات أو الفاكهة المجففة أو وجبة خفيفة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين.

الأكل أثناء الشعور بالتوتر والإجهاد

توصي طبيبة التغذية راشيل بول بتناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم وتجنب تناول الطعام عند الشعور بالتوتر والإجهاد، لأن هذا يؤدي للإفراط في كميات الطعام، ومن الوجبات الخفيفة الموصى بتناولها تفاحة، ملعقتان من زبدة الفول السوداني، ربع أو ثلث كوب من المكسرات، قطعتان من الجبن مع بيضة مسلوقة.

العمل داخل المطبخ

يضع الكثير من الأشخاص الذين يعملون بالمنزل مكاتبهم داخل المطبخ أو بجانبه وهذا يؤدي للذهاب المستمر والملح إليه وتناول الطعام، وهذا أمر غير صحي على الإطلاق، خصص لمكتبك مكانا يبعد بمسافة كافية عن مطبخك.

الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية

لا يجب تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية مثل المعجنات والوجبات السريعة أثناء الجلوس لفترات طويلة لاحتواء هذه الوجبات على كربوهيدرات ضارة ومكررة تؤثر على صحة الأمعاء.

المشروبات الغازية

تقول شيريل موساتو إن تناول مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية المشبعة بمعدلات كبيرة من السكر من أجل زيادة النشاط أثناء العمل يؤدي لزيادة الوزن واضطرابات النوم والعديد من الأمراض المزمنة، لذلك من الأفضل وضع زجاجة مياه على مكتبك أو شاي الأعشاب كبدائل عن المشروبات الضارة السابقة.