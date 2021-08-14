6 مكملات غذائية مفيدة لعلاج "الأكزيما"

تشكل الإصابة بمرض الأكزيما هاجسا لدى من يصابون بها، كما أنها تصيب جميع الفئات العمرية ولا تستثني أحدا، وهي حالة شائعة يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى 20٪ من الأطفال والبالغين.

تتسبب الأكزيما بإصابة الجلد بالحكة والجفاف والتهاب، ما يجعل من الصعب التعايش معها في كثير من الأحيان، وعلى الرغم من توفر العلاج والأدوية، فإنها دائما ما يكون لها تأثيرات جانبية.

على خلاف ذلك، يمكن لمكملات غذائية عديدة أن تكون مفيدة أيضا في علاج تلك الحالة.

وفي تقريرها الجديد، أبرزت مجلة ”هيلث لاين“ الطبية 6 مكملات غذائية قد تساعد في تقليل أعراض الأكزيما، بعيدا عن زيارة عيادة طبيب الأمراض الجلدية.

زيت السمك

توصي جمعية القلب الأمريكية الناس على الدوام باستهلاك زيت السمك الغني بالدهون وأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية للقلب، والتي قد تدعم صحة الجلد بسبب خصائصها القوية المضادة للالتهابات، كما ذهبت دراسات إلى أن مكمل زيت السمك مفيد بشكل كبير لعلاج الأكزيما.

وخَلُصت دراسة أجريت على فئران، إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية قد تساعد في تقليل علامات الالتهاب التي تسببها الأكزيما، بل إن تناوله أثناء الحمل يحمي من مضاعفات وانتشار وشدة الأكزيما لدى الأطفال، بحسب ”هيلث لاين“.

فيتامين د (D)

ينتج جلدك ”فيتامين د“ من خلال التعرض لأشعة الشمس. ويتوفر أيضا بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة بالإضافة إلى إعداده على نطاق واسع كمكمل غذائي.

إحدى الفوائد التي يمكن أن نجنيها من تناول فيتامين د كمكمل غذائي، هي علاج الأكزيما، بحسب ما أشارت بعض الأبحاث.

وبحسب ”هيلث لاين“ التي تستند في تقريرها إلى مصادر موثوقة، ربطت أبحاث أخرى بين انخفاض مستويات فيتامين د وزيادة شدة الأكزيما عند الأطفال، ووجدت أيضا أن تناول مكملات فيتامين د، يحسن أعراض الأكزيما ويقلل من علامات الالتهاب، ما قد يكون مفيدا أيضا في علاج الحالات الالتهابية.

فيتامين هـ (E)

يعد فيتامين هـ عنصرا غذائيا أساسيا قابلا للذوبان في الدهون وله خصائص مضادة للالتهابات، لذا، يدخل في تصنيع مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة، ويمكن أن يتوفر في شكل كريم وكزيت للاستخدام الموضعي.

وتقول ”هيلث لاين“: بالإضافة إلى قدرته على حماية الجلد من الإجهاد التأكسدي، فقد وجدت بعض الدراسات أنه قد يساعد في تقليل أعراض الأكزيما. وفقا لدراسة استمرت 4 أشهر، فإن المشاركين الذين تلقوا 400 وحدة من فيتامين هـ يوميا شهدوا تحسنا ملحوظا في الأكزيما وأعراض مثل الحكة.

وفي دراسة أخرى، أدى تناول 600 وحدة دولية من فيتامين (هـ) إلى انخفاض بنسبة 36% في شدة الأكزيما بعد 60 يوما، بالإضافة إلى ذلك، عند دمجها مع جرعة تبلغ 1600 وحدة دولية من فيتامين د، انخفضت شدة الأكزيما بنسبة 64%.

الزنك

أحد المعادن المهمة لصحة الجلد، وتشير دراسات إلى قدرة الزنك على علاج الأمراض الجلدية الالتهابية، مثل حب الشباب والأكزيما، كما ربطت دراسة بين انخفاض مستويات الزنك وارتفاع مخاطر الإصابة بالأكزيما.

الميلاتونين

على الرغم من أن الميلاتونين هرمون يرتبط بعملية تنظيم النوم، إلا أنه قد يساعد أيضا في علاج الأكزيما. تظهر أبحاث أن الميلاتونين قد يعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات، لذا يمكن أن يساعد في منع تطور الأكزيما.

البروبيوتيك

تعد البروبيوتيك نوعا من البكتيريا الحية أو الخمائر ويُعتقد أنها صحية، على الرغم من أن الأبحاث قد توصلت إلى نتائج غير مؤكدة في هذا السياق، لكن بعض الدراسات تشير إلى أن البروبيوتيك قد تساعد في تقليل أعراض الأكزيما.