بينها البروكلي والسبانخ.. أطعمة غنية بالبروتين أكثر من اللحوم‎‎

يحتاج الجسم إلى العديد من العناصر المغذية الأساسية، بما في ذلك البروتين الضروري جدًا للجسم، إذ يساعد في تأدية وظائف معظم الخلايا، ومهم لبناء الأنسجة، وأعضاء الجسم وغيره.

وفي حين أنه عادة ما ترتبط اللحوم بالبروتين ويُعتقد أنها المصدر الأساس له، إلا أنه فيما يلي، نوضح أطعمة أخرى غنية بالبروتين أكثر من اللحوم:

المشروم (الفطر)

يوفر المشروم 56 % من البروتين مقابل كل 100 غرام منه، مما يجعله أحد أبرز مصادر البروتين مقارنة باللحوم، كما أنه على غرار السبانخ، يتميز بانخفاضه في السعرات الحرارية بجانب ثرائه بمضادات الأكسدة وفيتامينات B و D، إضافة إلى احتوائه على: الألياف، والفسفور، والزنك، والبوتاسيوم، وغيرها من المعادن والعناصر المغذية.

السبانخ

بجانب الحديد، تعد السبانخ أحد أقوى مصادر البروتين، إذ يحتوي كل 100 غرام منها على 50 % من البروتين جنبًا إلى جنب مع ثرائها بالمعادن، مثل: الكالسيوم والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامينات A و C و K.

التمبيه

التمبية من بين منتجات الصويا، ويوفر 42 % من البروتين مقابل كل 100 غرام منه، ويعد من المصادر النباتية الشائعة جدًا للبروتين، كما يحتوي على الكثير من الألياف، ويساعد في تقوية العظام، ومكافحة السكري.

البروكلي

عكس ما قد يعتقد الكثيرون، يعد البروكلي أحد أغنى الأطعمة بالبروتين مقارنة باللحوم، إذ يحتوي 100 غرام منه على 33 % من البروتين، فضلًا عن ثرائه بمجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم.

الكرنب الأجعد

على غرار البروكلي، يوفر 100 غرام من الكرنب الأجعد نسبة 33 % من البروتين بجانب احتوائه على مجموعة من الفيتامينات الأساسية ومضادات الأكسدة، وقدرته في تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي من بين الكثير من الفوائد.

العدس

يأتي العدس من بين أبرز مصادر البروتين، إذ يحتوي كل 100 غرام منه على 31% بروتين، ويتميز بإمكانية تناوله بأكثر من طريقة وإضافته للعديد من الأطعمة، فضلًا عن مزاياه الصحية التي تشمل تعزيز صحة الأمعاء، والوقاية من السكري، بجانب خفض الكوليسترول، وخطر الإصابة بأمراض القلب.