فوائد صحية متعددة للاستحمام ليلًا.. تعرف عليها

ينصح أطباء الجلد بقضاء مدة تترواح ما بين 5-10 دقائق للاستحمام يوميًا، وبالرغم من وجود الكثير الذين لا يستطيعون بدء يومهم قبل الاستحمام صباحًا، إلا أن المختصين يوصون بأن أفضل وقت للاستحمام هو ليلًا.

ويرجع السبب وراء ذلك لوجود فوائد صحية عديدة للاستحمام ليلًا، ومنها:

منع تقلص العضلات

يتسبب الإجهاد وساعات العمل الطويلة بتقلص العضلات المسببة لآلام شديدة، لذلك فإن الاستحمام ليلًا بالماء الدافئ بعد يوم شاق وطويل يساعد على تهدئة العضلات، ومنع تقلصها بالإضافة لمنع تقلصات الساق التي تحدث عادة أثناء النوم وهي حالة شائعة منتشرة بين 60% من البشر.

مكافحة فرط التعرق:

يمنحك الحمام النهاري انتعاشًا ونشاطًا لبدء يومك، لكن الاستحمام الليلي يساعد جسمك على مقاومة مشكلة فرط التعرق، وما يترتب عليها من روائح كريهة لأن الاستحمام بالماء البارد قبل النوم يقلل من حدة التعرق أثناء النوم وهي مشكلة يعاني منها الكثير.

صحة الشعر:

يساعد الاستحمام في المساء على توفير المزيد من الوقت للشعر حتى يجف، ويساعد وجود الرطوبة داخله لفترة من الوقت على لمعان الشعر وانتعاشه، أما الاستحمام نهارًا، وتجفيف الشعر بالأجهزة المتعارف عليها مثل السيشوار سيؤديان لضعف وتلف خصلات الشعر.

تخفيف الأعراض التحسسية:

يعاني الكثير من أعراض الحساسية الموسمية، وما يترتب عليها من آثار مزعجة، مثل الصداع، والاحتقان، وغيرهما، وتنشأ هذه الحساسية الموسمية بسبب الغبار، وحبوب اللقاح التي تعلق على الجلد والملابس، لذلك فالاستحمام ليلًا يخفف من أعراض الحساسية.

وينصح الأطباء المصابين بالحساسية الموسمية بتبديل روتين استحمامهم من الصباح إلى الليل حتى يشعروا بحالة صحية جيدة.

صحة الجلد:

عند العودة إلى المنزل والنوم مباشرةً دون استحمام تنتقل البكتيريا والجراثيم للوسادة بمجرد وضع رؤوسنا عليها، وهذا يؤدي بدوره إلى انتقال البكتيريا والملوثات الأخرى للوجه، وظهور مشكلات جلدية مثل حب الشباب، لذلك من الأفضل الاستحمام ليلًا، ثم الذهاب للنوم حتى نُعطي خلايا البشرة فرصة التجديد بشكل صحي وطبيعي.

تعزيز جودة النوم:

يمد الاستحمام الليلي الأشخاص بما يحتاجونه من استرخاء الجسم والعقل، ويوصي خبراء الصحة بالاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم بمدة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة يوميًا، وهذا سيجعلك تخلد للنوم سريعًا بمقدار 10 دقائق أسرع من الوقت المعتاد، حيث يُرسل الماء الدافئ إشارات للمخ بوقت الاسترخاء وذلك بعد خفض درجة حرارة الجسم.