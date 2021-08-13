ماذا يحدث لو توقفت عن تناول الكربوهيدرات؟

تعد الكربوهيدرات من العناصر الغذائية الأساسية التي يحولها جسمك إلى غلوكوز أو سكر في الدم من أجل توليد الطاقة لجسمك ليعمل.

ويؤدي النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات إلى تحولات في وظائف الجسد، حيث يبدأ الكبد في إنتاج ”الكيتونات“، وهي وقود يبدأ انتاجه عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من السكر للتشغيل وذلك عن طريق تكسير الدهون.

وأشارت دراسة نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، إلى أن التوقف أو التقليل من تناول الكربوهيدرات يؤدي إلى حالات مرضية عديدة منها:

فقدان وزن الماء

يؤدي النقص المفاجئ في الكربوهيدرات إلى فقدان الوزن على الرغم من أنه وزن الماء في الغالب في البداية.

ويحدث ذلك لأن قطع الكربوهيدرات يقضي أيضًا على مخازن الجليكوجين في عضلاتك، إذ إن الجليكوجين يساعد جسمك على الاحتفاظ بالماء.

وعندما تبدأ بتناول الكربوهيدرات مرة أخرى يعود وزن الماء مباشرة، ويستغرق الأمر من 2 إلى 3 أسابيع حتى تنشط الحالة الكيتونية وتبدأ بحرق الدهون.

ضبابية الدماغ

قد تشعر بالضبابية الدماغية حيث يحاول جسمك الحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية.

قد يكون من الصعب النوم في البداية، وقد تشعر بالتعب الشديد مما سيجعل عقلك أكثر ضبابية لفترة من الوقت.

انتفاخ البطن

الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات منخفضة أيضًا في الألياف، ويمكن أن يحدث الإمساك على الرغم من أنه يختفي عادة في غضون أسابيع قليلة.

ويمكنك الحصول على بعض الألياف من الفاكهة المائية مثل البطيخ، ويمكن أن ينحصر الغاز في الجهاز الهضمي، وقد تشعر أن معدتك ممتلئة ومؤلمة للغاية.

إذا حافظت على رطوبة جيدة، وحصلت على ما يكفي من الإلكتروليت (المعادن التي تساعد على موازنة مياه الجسم وتغذية الخلايا) ، فقد لا تكون أعراضك خطيرة أو تستمر لفترة طويلة.

أنفاس غريبة

عندما يعمل جسمك على الأحماض الدهنية بدلًا من الكربوهيدرات فإنه يطلق الكيتونات عبر أنفاسك التي تصبح رائحتها مثل التفاح المتحلل.

وإذا كان فمك جافًا يمكن أن تكون لديك رائحة فم كريهة، وهذا بسبب عدم وجود لعاب كافٍ للتخلص من البكتيريا، وجزيئات الطعام الزائدة في فمك، لذا ابقَ رطبًا.

انخفاض السكر في الدم

يمكن لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أن يخفض مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يساعد هذا إذا كنت مصابًا بمرض السكري.

ولكن في الحالة الكيتونية الحقيقية يعد نقص السكر في الدم خطرًا، والعلاج المناسب هو تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات لرفعها.

وإذا كان لا يزال منخفضًا جدًا بعد 15 دقيقة ستحتاج إلى 15 جرامًا أخرى، وإذا كنت مصابًا بداء السكري تحقق من السكريات الخاصة بك كثيرًا، واعلم أنك قد تحتاج إلى تعديل أدويتك أثناء اتباع هذا النظام الغذائي.

إرهاق القلب

الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات عالية الدهون أيضًا، ويجب ألا يزيد تناولك للدهون المشبعة على 5٪ إلى 6٪ من الإجمالي.

ركز على الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في الأفوكادو، والزيتون، والمكسرات، لتجنب ارتفاع معدلات الكولسترول السيئ الذي يؤدي بالنهاية إلى أمراض قلبية.

حالة مزاجية

يمكن أن تتزعزع حالتك الذهنية عندما تقلل بشدة من الكربوهيدرات الصحية التي ترسل السكر إلى الدماغ.

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات بمرور الوقت كانت لديهم مستويات أقل من السيروتونين في أدمغتهم من أولئك الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون، وتساعد مستويات السيروتونين الصحية في الحماية من القلق والاكتئاب.

ضرر الكبد

في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يحتوي الكبد على الكثير من الدهون التي تجب معالجتها، وهذا يمكن أن يجعل الحالة الحالية أسوأ.

مشاكل الكلى

قد تؤدي الحالة الكيتونية الغذائية إلى ارتفاع مستويات حمض اليوريك ما يؤدي إلى حصوات الكلى أو نوبات النقرس.

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بمرض مزمن خفيف في الكلى يتبعون حمية خاصة تحت إشراف طبي دقيق ما يحسن حالتهم، لكن البعض الآخر يظهر أن أولئك الذين يأكلون أي نظام غذائي غني باللحوم الحمراء، وقليلة الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفاكهة، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى بنسبة 97٪، وهذا جزئيًا سبب نصح بعض خبراء التغذية بعدم اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات بمفردك.