منها مخلل الملفوف.. أطعمة غنية بـ "البروبيوتيك" لحياة صحية

هناك العديد من العوامل التي تساعد على تحسين الظروف الصحية، يأتي معظمها من التغذية، وتعتبر ”البروبيوتيك“ إحدى العوامل الغذائية التي تساعد في بناء نظام صحي قوي.

والبروبيوتيك كائنات حية دقيقة موجودة في بعض المواد الغذائية، توفر فوائد صحية عند استهلاكها بكميات مناسبة، مثل صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب وتقليل الاكتئاب.

وتالياً 7 أطعمة غنية بالبروبيوتيك لعيش حياة صحية:

الزبادي

يعتبر الزبادي من أفضل المصادر للحصول على البروبيوتيك، إذ يحتوي على بكتيريا جيدة مفيدة في تحسين صحتك، وتصنع بكتيريا الزبادي المخمرة من الحليب المخمر بوساطة بكتيريا حمض اللاكتيك، المعروف أيضًا باسم البكتيريا المشقوقة.

ويمكن أن يحسن تناول الزبادي قوة عظامك، ويفيد أيضًا الأشخاص الذين يعانون باستمرار من ارتفاع ضغط الدم، ويساعد الأطفال في تقليل مخاطر الإصابة بالإسهال والقولون العصبي، وقد يكون الزبادي بديلًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية عدم تحمل اللاكتوز.

الكفير

مشروب هندي، ويسمى أيضًا الفطر الهندي، وهو حليب متخمر يتم تحضيره من خلال وضع حبوب الكفير في حليب البقر أو الماعز لتنتج شرابًا حمضيًا مليئًا بالبكتيريا النافعة للأمعاء.

يحتوي مشروب الكفير على بكتيريا حمض اللاكتيك التي تشبه تلك الموجودة في الزبادي، ويشبه الكفير القرنبيط، وله فوائد صحية عديدة، إذ يمكن أن يحميك من أنواع مختلفة من الالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي.

ويعتبر الكفير أحد المصادر الرئيسة للبروبيوتيك، كما يحتوي على سلالات كبيرة من البكتيريا الجيدة والخميرة التي تجعله فريدًا جدا.

مخلل الملفوف

مخلل الملفوف هو نوع من الملفوف المبشور جيدًا، يتم تخميره بوساطة بكتيريا حمض اللاكتيك، ويستخدم كطبق جانبي أو مع السلطات وما إلى ذلك، وله طعم مالح وحامض غير محبوب، لكنه مفيد جدًا.

هذا الطعام غني بالألياف وفيتامينات B وC وK، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والحديد، وعلى مضادات الأكسدة التي تساعد الصحة العامة، خاصة تحسين صحة العين.

مخلل الخيار

تعتبر المخللات أيضًا مفيدة للصحة لأنها تخمر في محلول مائي وملح، وهذه العملية تخلق بكتيريا حمض اللاكتيك فيه وتجعله حامضًا.

وينصح خبراء التغذية بتناول مخلل الخيار للحصول على البروبيوتيك لتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما أنه مصدر جيد لفيتامين K ومفيد في حالة تخثر الدم.

في الوقت نفسه، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول المخللات، إذ يجب أن تؤخذ بكميات قليلة لا تزيد عن 1-2 شريحة في اليوم.

اللبن الرائب

اللبن الرائب هو أحد أفضل مصادر البروبيوتيك، ويصنع من الحليب الذي تم تخميره بوساطة البكتيريا الحميدة، خاصة بكتيريا حمض اللبن وbifidobacteria.

يرتبط تناول اللبن بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة العظام، كما أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وللأطفال، قد يساعد في تقليل الإسهال الناجم عن تناول المضادات الحيوية، ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي أيضًا.

الموز

يحتوي الموز على البروبيوتيك الطبيعية التي يمكن أن تجعلك تفقد الوزن بسرعة، ويعتبر مصدرا جيدا للنشاء المقاوم الذي يساعد على الهضم، ما يحفز فقدان الوزن بسرعة، ويعزز صحة الأمعاء الدقيقة.

كما يعد الموز مصدرا جيدا لفيتامين c وللألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، لذا يسهم في تحسين الصحة العامة.

التيمبي

التيمبي هو منتج فول الصويا المتخمر، (بديل اللحم) أو (اللحم النباتي)، وهو عبارة عن فطيرة صلبة ذات نكهة شبيهة بطعم الجوز، أو مشابهة للفطر.

وعملية التخمير في التيمبي لها بعض الآثار المدهشة على أثره الغذائي.

وغالبا ما يحتوي فول الصويا على حمض الفيتيك، وهو مركب نباتي يضعف امتصاص المعادن مثل الحديد والزنك، ومع ذلك، فإن التخمير يقلل من كمية حمض الفيتيك، ما قد يزيد من كمية المعادن التي يستطيع جسمك امتصاصها من التيمبي.