أمريكا تسمح بجرعة ثالثة من لقاح كورونا لضعيفي المناعة

أجازت الولايات المتحدة الأمريكية، إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، يوم الجمعة، عن مفوضة إدارة الغذاء والدواء ”FDA“ بالوكالة جانيت وودكوك، قولها إن ”الجرعة الثالثة ستكون مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة“.

ويغطي القرار الأمريكي استخدام اللقاحات من شركة ”موديرنا“ و“فايزر/بيونتيك“.

ويأتي هذا القرار النوعي الذي ظل قيد البحث لعدة أشهر، بعد أن دخلت البلاد موجة أخرى من جائحة كوفيد 19، حيث تدرك إدارة الغذاء والدواء، أن ”الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة“.

وأوضح بيان وكالة الغذاء والدواء، أن ”الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة، ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن“.

وبدأت خلال الأسابيع الماضية، موجة جديدة باجتياح عدة مدن في الولايات المتحدة، وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحورة دلتا من كوفيد-19 إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ شباط/فبراير.

كذلك، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 89 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضه بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم. كما أن مستشفيات الأطفال في الولايات الأمريكية مثل فلوريدا ”مثقلة“ فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد.

وأدت المخاوف المرتبطة بالمتحورة دلتا إلى ارتفاع معدلات التلقيح. ومع ذلك، ما زال الملايين، خصوصا في المناطق المحافظة، مشككين بسلامة اللقاحات، بحسب ”فرانس برس“.

وكان مدير المعاهد الوطنية للصحة الأمريكي حذر يوم الأحد الماضي، من أن البلاد ”تفشل“ في مكافحة الجائحة.

وقال فرانسيس كولنز في برنامج ”ذيس ويك“ عبر شبكة ”إيه بي سي“: ”لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه“.

وأضاف: ”في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل. ما كنا لنصل إلى الوضع القائم (…) لو كنا أكثر فعالية في تلقيح“ الجميع.

وتابع: ”ندفع الآن ثمنا باهظا“.

وكان مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي، أشار إلى موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيسية من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الفدرالية هذا الشهر، الأمر الذي قال بعض المشككين إنهم يحتاجون إلى سماعه.