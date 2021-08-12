إيران تتهم دولا "صديقة" بالتخلي عنها وسط تفاقم "كورونا"

انتقد وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، الخميس، ما وصفهم بـ“الدول الصديقة“ الذين تخلوا عن إيران وسط ”المجزرة“، بحسب تعبيره، في ظل تزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا في إيران.

وقال نمكي في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران، والتي تتزايد فيها الإصابات والوفيات بشكل غير مسبوق، مدافعا عن أداء وزارته: ”لم تكن مهمتنا توفير اللقاح، بل أن يستورد الآخرون اللقاحات ونحن نقوم بواجبنا، لكنهم فعلوا شيئا خاطئا، وادعوا أنهم أصدقاؤنا، إلا أنهم تركونا في وسط المجزرة“.

وأوضح في الوقت نفسه، أن ”عملية استيراد اللقاحات تسارعت وتيرتها“، مضيفا: ”سنستورد 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا، بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني“.

ولم يحدد وزير الصحة الإيراني، الذي تقترب ولايته من نهايتها، ما الذي كان يقصده بكلمة ”الأصدقاء“، ولكن بعد حظر اللقاحات الأمريكية والبريطانية من قبل المرشد علي خامنئي، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، زعم المسؤولون في إيران، شراء لقاحات كافية من روسيا والصين، بل شاركوا في إنتاج لقاح مشترك مع كوبا.

وشدد نمكي على ضرورة تحديد وترتيب أدوات التعامل مع تفشي جائحة كورونا مجددا.

ومع اشتداد أزمة كورونا في إيران، وُجهت انتقادات لضعف عملية التطعيم والتدخل السياسي في الأمر، وسعى مختلف المسؤولين الحكوميين إلى التنصل من المسؤولية.

وكان سعيد نمكي أحد الأطباء الذين أيدوا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر المرشد الإيراني علي خامنئي، بحظر استخدام اللقاحات الأمريكية والبريطانية، ووصفه بأنه قائم على ”دراسات علمية“.

كما كان بهرام عين اللهي، وزير الصحة المقترح من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أحد الموقعين على رسالة من مجموعة من الأطباء كانت موجهة إلى الرئيس السابق حسن روحاني، تؤكد على ضرورة حظر استيراد اللقاحات، ليس فقط من الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن أيضا من فرنسا.

وزعم سعيد نمكي أنه ”منذ اليوم الذي جئت فيه إلى وزارة الصحة، لم أسمح باستيراد دواء له نظير محلي؛ ما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي بشكل كبير“.

وعن نقص المصل وعقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، قال وزير الصحة الإيراني إن ”هذه المشكلة ستحل قريبا“.

وتعد مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية بعد العاصمة طهران، وواحدة من المدن التي سُجل فيها ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات جراء كورونا، لكن الوزير نمكي قال إن سبب زيارته لهذه المدينة، لم يكن عدم الثقة في الإجراءات الحالية، لكنه ذهب إليها بسبب قرب نهاية منصبه.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، عن وفاة 568 شخصا، وتسجيل 39049 إصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الموجة الخامسة من كورونا انتشرت في جنوب إيران، منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، وامتدت إلى معظم أنحاء البلاد.