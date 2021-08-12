يعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أحد أمراض الصحة العقلية التي زادت حالاتها عن العقد الماضي، لذلك من المهم توخي الحذر والاهتمام بهذه المشكلة منذ المراحل المبكرة.

وفي بعض حالات الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لا يشعر المريض بالراحة في تناول الأدوية، وبالتالي فإن العلاج الطبيعي أو غير الدوائي هو الخيار الوحيد المتبقي.

هل العلاجات غير الطبية مفيدة في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

وفقا لعالم النفس الدكتور تانو تشودري من عيادة الرعاية الصحية في لكناو، فإن العلاجات الطبيعية وغير الدوائية مفيدة في هذه الحالة.

وأظهرت معظم العلاجات الطبيعية أثرا إيجابيا على المرضى المصابين بهذا المرض، وفي بعض الأحيان يتم إعطاء العلاجات الطبيعية جنبا إلى جنب مع الأدوية لإحداث تأثير أكبر في تحسين هذه الحالة، بالإضافة إلى ذلك فإن التغييرات في الروتين اليومي والنظام الغذائي طريق جيد لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

فيما يأتي، 5 طرق لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه دون أدوية:

تجنب المواد الحافظة والألوان المضافة

يمكن أن تسبب المواد الحافظة والألوان المضافة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط تفاقم الأعراض، بما في ذلك: صعوبة في الانتباه، والنسيان، والمشاكل الاجتماعية.

وتتواجد المواد الحافظة بشكل كبير في الأغذية المعبأة والمصنعة.. لعلاج هذا الوضع، يجب على الشخص المصاب تجنب أي طعام معلب لفترة من الوقت.

تجنب مسببات الحساسية المحتملة



قد يؤثر التغيير في النظام الغذائي _أيضا_ على حالة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الذي لا يحتوي على مسببات الحساسية أو يقيدها في علاج الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ويمكن أن يحسن سلوك الشخص ويجعله يجرب بعض الأشياء الجديدة وهو أمر جيد في هذه الحالة، ويحتاج الشخص المصاب بهذا المرض إلى تجنب هذه المواد الغذائية (المضافات الكيميائية أو المواد الحافظة التي تستخدم للحفاظ على الزيت طازجا لفترة طويلة):

رقائق البطاطا، والحبوب، والعلكة، والزبدة، وخليط الكيك، والحليب، والبيض، والشوكولاتة، والأطعمة التي تحتوي على الساليسيلات، والتوت، ومسحوق الفلفل الحار، والتفاح.

قضاء بعض الوقت خارج المنزل

قضاء بعض الوقت خارج المنزل والأماكن العادية يحفز نبضاتهم ويفيد الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

مجرد المشي أو التجوال خارج المنزل لمدة 20 دقيقة يمكن أن يفيد الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ويحسن تركيزهم _أيضا_ وزيادة الهدوء في أذهانهم.

ممارسة اليوغا

يمكن استخدام اليوغا كعلاج للأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ووفقا لبحث أجراه المعهد الوطني لعلوم الطب العصبي، فقد أظهر الأشخاص الذين يمارسون اليوغا تحسنا كبيرا في مشاكل فرط النشاط والقلق ونقص الانتباه.

العلاج السلوكي



يمكن أن يكون العلاج السلوكي فعالا للأشخاص الذين يعانون من حالات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الشديدة، ويتم إجراء هذا العلاج في الغالب على الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويمكن أن يكون _أيضا_ خط العمل الأول في علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

وفي هذا العلاج، ينصب التركيز على تغيير سلوك الطفل بطريقة أو بأخرى. يحتاج إلى حلول مختلفة لمشاكلهم بطريقة تبدأ في وضع أهداف لأنفسهم، ويُعد العلاج السلوكي أداة فعالة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ويمكن إعطاؤه جنبا إلى جنب مع الأدوية إذا لزم الأمر.