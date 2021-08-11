كيف يسهم منهج "جلين دومان" في علاج الإعاقات العقلية للطفل؟

مع تطور العلم، تطورت المعرفة بشأن نمو الدماغ وسلامة العقل بالنسبة للأطفال، والتي أحيت الأمل لدى الآباء في تطوير القدرات الذهنية والعقلية لأطفالهم.

وتكشف الاستشارية التربوية ومؤسسة منصة وأكاديمية ”أرورا“ على موقع ”فيسبوك“ لتوعية الآباء والأمهات بقدرات الأطفال، مروى سليمان، أنه بناء على منهج ”جلين دومان“، وهو منهج تطوير مقدرة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يتم تطوير الحواس الحسية لديهم: (السمعية والبصرية واللمسية) والتي تعتبر مسارات مدخلات المعلومات للدماغ.

وتوضح أن هناك 3 أنواع رئيسة لإصابات الدماغ عند الأطفال بغض النظر عن مسمياتها الطبية، فالنوع الأول، هم الأطفال الذين يعانون نقص القدرة العقلية والدماغية، وهناك الأطفال المصابون بالذهان، ويملكون أدمغة طبيعية لكن عقولهم غير سليمة، والنوع الثالث من الأطفال هم مَن يمتلكون أدمغة جيدة لكنهم تعرضوا للأذى والإصابات الجسدية، ما أسفر عن ضرر في الدماغ.

ووفق الاستشارية مروى سليمان، فإنه ليس مهما العامل الذي أدى لتضرر الدماغ، سواء أكان وراثيا أم لمرض الأم الحامل أم بسبب حادث لاحق أصيب به دماغ الطفل، ولا يهم كذلك الفترة التي تعرّض فيها دماغ الطفل للتضرر سواء أكان أثناء الحمل أم بعده أم في أي فترة أخرى، لكن المهم حقا هنا، هو أي جزء من دماغه قد تضرر ومقدار إصابته وما يمكن عمله حيال ذلك.

وتؤكد أن المختصين والآباء يستطيعون البناء على عدد من المحفزات التي تعطى للطفل، وتسهم في مضاعفة تطور دماغه، وإتاحة عدة أنواع من الفرص والنشاطات لحل مشكلة توقف تطور الدماغ.

وتنوّه إلى أن ”العالم غالبا ما يؤمن بمعالجة الآثار الناجمة عن الإصابات الدماغية، التي تعرّض لها الجسد، كالأذنين والعينين والأنف والكتفين..إلخ، لكن منهج ”جلين دومان“ يركز على أصل ومصدر المشكلة، ألا وهو الدماغ البشري“.

وتضيف مروى سليمان ”يجب أن ندرك أن العقل قابل للنمو والتطور، مهما كان متأخرا، ومن الخطأ أن نعتقد بأن إعاقة الطفل الذهنية لا تتحسن، فعن طريق فهم المنظومة العصبية، يمكن وضع مسار يمكن من خلاله أن يتطور الطفل بشكل ملحوظ ومستمر“.

وتبيّن أنه من خلال فهم سلسلة النمو العصبي للطفل، يمكن دفع وتسريع عملية علاجه وتطويرها، فالطفل المصاب بشدة في الدماغ، يتوقف لديه النمو العصبي تماما مع ملاحظة فوضى عصبية شديدة لديه، والطفل المتأخر في النمو يكون لديه تباطؤ في عملية النمو العصبي أي (كمية تنظيم عصبي أقل)، والطفل متوسط الحالة، نرى أن عملية النمو العصبي تتم لديه بشكل متوسط، فيما يمتلك الطفل المتفوق درجة عالية من التنظيم العصبي، لافتة إلى أن أشكال النمو العصبي عبارة عن سلسلة وليست أنواعا مختلفة، وعن طريق فهمها يمكن تطوير هذه السلسلة للطفل بحسب درجة إعاقته العقلية.

وتشدد الاستشارية التربوية على أن دور الأهل هو الأهم في تطوير قدرات الطفل العقلية، مبينة أن ما يميز أسلوب ”جلين دومان“ أنه يعتمد على مبدأ تنشيط الدماغ للقيام بوظيفته وزيادة الترتيب العصبي داخل الخلايا العصبية في الدماغ، فكل الأنشطة والأساليب التحفيزية ليست لمعالجة الأعراض، بل لمساعدة الدماغ وتحفيزه للقيام بوظائفه الطبيعية والتأكد من حصوله على أكبر قدر من الأكسجين؛ نظرا لكون الأكسجين هو الغذاء الرئيس للدماغ.

وتقول ”التغذية السليمة والصحية والرياضة والنشاطات، كلها أساسيات مهمة لتطوير الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والكثير منهم تم دمجهم بالفعل في المدارس العادية، وكان تحصيلهم الدراسي فوق المتوسط، أو فوق الجيد في أحيان أخرى“.

وتلفت الاستشارية التربوية مروى سليمان إلى ضرورة علاج سبب المشكلة، وبذلك تختفي الأعراض تلقائيا، وليس العكس.

وتؤكد ”لدينا العديد من النماذج المبهرة مثل: حالات الشلل الدماغي، والنزيف الدماغي، ومتلازمة داون، وأطفال التوحد، ومختلف الحالات التي طبق معها المنهج، وأصبحوا بحمد الله يقومون بالوظائف واستطاعوا المشي والكتابة والقراءة وذلك بدعم وإصرار الأهل على نجاح أطفالهم وتطوير مقدرتهم“.

وتشدد على ضرورة متابعة الأهل لتطور أدمغة أطفالهم منذ الأشهر الأولى، لافتة إلى أن العديد من الآباء والأمهات يحرصون على متابعة نمو الطفل الجسماني منذ ساعات ولادته الأولى، فيما يغفلون عن متابعة تطور الدماغ.

وتضيف مروى سليمان أن الحالات الشديدة للدماغ يمكن ملاحظتها من فورها، مثل: صراخ المولود المستمر، حدوث نزيف، عدم القدرة على الرضاعة والنوم، لكن الحالات الأكثر شيوعا لتأخر الدماغ غالبا لا يتم اكتشافها مبكرا أو ملاحظتها، لذا من المهم جدا نشر ثقافة الوعي للأهل، ومعرفة قياس النمو العصبي للطفل من خلال بعض التجارب البسيطة لمعرفة مقدرات الطفل، وتحديد المرحلة التي وصل إليها والاهتمام بتطويرها، وتشخيص أي بطء في نمو العقل بشكل فوري، فمن المعلوم أن التشخيص المبكر للإصابات العقلية يسهم إلى حد كبير في علاجها.

وتوضح الاستشارية مروى أن غالبا ما يكون هناك عدد من الأعراض التي تدق جرس الإنذار للأهل، مثل: المشاكل في النطق، وضعف أو انعدام الرؤية، والمشاكل السمعية، وصعوبات الحركة، والصعوبات المعرفية، ومشاكل التواصل الاجتماعي والعاطفي..إلخ.

وتقول ”في منهج دومان يوجد جدول يقوم من خلاله الأهل بقياس العمر العصبي للطفل، فإذا تطابق العمر العصبي مع العمر الزمني للطفل فإن نموه العقلي طبيعي، وإذا كانت النتيجة أن العمر العصبي أقل من العمر الزمني هنا على الأهل الانتباه وتشخيص ومعرفة أسباب هذا التأخير ومعالجته وتطوير مكان الخلل في الدماغ“.

وتؤكد أن منهج ”جلين دومان“ قابل للتطبيق داخل المنزل بأقل التكاليف، إذ يعتمد بشكل أساس على قدرة الآباء على فهمه وتطبيقه مع الطفل.

وتتابع الاستشارية مروى سليمان ”لا أحد يمكن أن يهتم بالطفل أكثر من والديه، ولا أحد يملك الوقت لقضائه معه مثل والديه، إذ إن المعالجين لا يمكن أن يخصصوا للطفل أكثر من 3 جلسات في الأسبوع، وهذا من وجهة نظر منهج دومان لا يكفي، لذا يحتاج الأمر إلى تكثيف المساعدة، فمقدرة الآباء على العطاء اليومي لمساعدة الطفل أساسية في تطوير دماغه، وقد أثبتت التجارب أن البرامج داخل المنازل مع الحب أعطت نتائج أفضل بكثير من العلاج في المراكز“.