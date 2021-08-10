دراسة: قصيرات القامة أكثر عرضة للوفاة مع تقدمهن بالعمر

حذرت دراسة جديدة أجرتها جامعة ”غوتنبرغ“ في السويد، من أن النساء اللاتي يعانين من قصر الطول بشكل كبير يصبحن مع تقدمهن في العمر أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بمقدار الضعف.

وبحسب تقرير لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تفقد النساء أطوالهن أكثر من الرجال في منتصف العمر، فعلى سبيل المثال وجدت الأبحاث أن النساء يفقدن حوالي نصف بوصة كل عقد، وهذا الانخفاض التدريجي يزيد عادة عند 70 عاما، في حين كشفت أحدث الأبحاث، أن نقص الطول بشكل كبير في منتصف العمر هو علامة على أن النساء أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة.

ومن الطبيعي أن يفقد الأشخاص الطول في الأربعينيات من العمر؛ بسبب عوامل الشيخوخة الطبيعية في العظام والعضلات والمفاصل التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في وضع الجسم ككل.

وبحسب الدراسة، تابع العلماء 2406 نساء سويديات ودنماركيات تتراوح أعمارهن بين 30 و60 عاما على مدار حوالي 30 عاما، وقاموا بمتابعة صحتهن وقياس أطوالهن في البداية ثم مرة أخرى بعد 10 إلى 13 عاما، وخلال فترة الدراسة توفيت 625 امرأة، منهن 157 توفين بسبب أمراض القلب، ومن المعاناة من نقص كبير في الطول.

وبشكل عام، ارتبط كل سنتيمتر من فقدان الطول بحوالي خمس احتمالات وفاة أكبر، حتى بعد تعديل عوامل مثل الوزن ونمط الحياة.

وأضافت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية أن فقدان الطول في منتصف العمر مرتبط بهشاشة العظام والكسور ونقص فيتامين د، ووجدت أيضا، أن النساء يمكن أن يواجهن مشكلة في ممارسة الرياضة بانتظام ونصحتهن بتناول مكملات فيتامين (د) والكالسيوم.

وأكد البحث أن النساء اللاتي كن نشيطات بدنيا في منتصف العمر كن أقل عرضة لفقدان الطول مع تقدمهن في العمر، وتزيد التمارين من كثافة العظام وقوة العضلات؛ مما يساعد على الحفاظ على بقائهن بصحة جيدة، وأنه على الأطباء العامين أن يبدؤوا بشكل روتيني في قياس طول النساء لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وبحسب دراسات، يتأثر طول الإنسان بالعديد من العوامل أهمها الوراثة، فإذا كان الآباء قِصار القامة فإن من المُرجح أن يكون الأطفال كذلك، ويؤثر الجنس أيضا في الطول، ففي العادة يكون طول النساء الكلي أقل من الرجال، كما يمكن للإصابة ببعض الحالات المرضية أن تؤثر في طول الإنسان؛ مثل العملقة، وداء التقزُّم، ومرض حساسية القمح غير المُعالج، والتهاب المفاصل، والسرطان، ومتلازمة داون، وغيرها.