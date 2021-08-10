5 أطعمة خالية من الغلوتين يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي

من بين مجموعة متنوعة من خيارات النظام الغذائي، يجب أن تكون قد صادفت مصطلح ”خالٍ من الغلوتين“، ولفهم هذا النظام بشكل أفضل، دعونا نفهم ما هو الغلوتين.

تحتوي الحبوب الغذائية، مثل القمح والشعير والغاودار، على عائلة من البروتينات تعرف باسم الغلوتين، وفي حين أن بعض الأشخاص غالبًا ما يختارون هذا النوع من النظام الغذائي كنمط حياة، يتعين على البعض الآخر تجنبه، لضبط وضعهم الصحي، مثل حساسية الغلوتين، أو مرض الاضطرابات الهضمية.

ومع ذلك، إذا كنت تعانى من الاضطرابات الهضمية وحساسية الغلوتين، كما أنك مضطر لاتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين، فمن الضروري تعويض التغذية المفقودة بأطعمة أخرى.

وفيما يلي 5 أطعمة، يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي، للحصول على نظام غذائي صحي خالٍ من الغلوتين:

البيض

البيض غالبًا ما يشار إليه على أنه ذو فوائد صحية هائلة، ولهذا، يجب أن يكون جزءًا من نمط الحياة اليومية لك، ويمكن إضافة هذا الطعام متعدد الاستخدامات إلى وجبة الإفطار أو العشاء أو الغداء أو الوجبة الخفيفة. إنه خال من الغلوتين بشكل طبيعي، لذا، إذا كنت تعاني من الاضطرابات الهضمية وحساسية الغلوتين، يمكنك الاستمتاع بتناوله بكل أمان.

الفواكه والخضروات

مع الفواكه والخضروات، يمكنك الحصول على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات اللذيذة والمغذية، للاختيار من بينها، وسوف تساعدك أيضًا، على تلبية احتياجاتك الغذائية من الألياف.

ويمكنك على سبيل المثال، تضمين التفاح، والتوت، والموز، والفاصوليا الخضراء، والبروكلي، كجزء من وجباتك الخفيفة وسلطاتك، ومع ذلك، تجنب تناول الفواكه والخضروات المجمدة أو المصنعة، لأنها قد تحتوي على الغلوتين.

الدجاج

اللحوم الطبيعية وغير المصنعة آمنة، لأنها خالية تمامًا من الغلوتين، ادخل اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج في النظام الغذائي، فبصرف النظر عن دورها في تزويد الجسم بالكمية المطلوبة من البروتين، يمكن أن تساعد أيضًا، في إدارة الوزن بسبب انخفاض عدد سعراتها الحرارية.

الدقيق الخالي من الغلوتين

غالبًا ما يكون الدقيق مكونًا مهمًا، يدخل في طهي كل طعام تقريبًا، ومع خروج القمح من الصورة، حان الوقت للتبديل إلى بدائل صحية خالية من الغلوتين، مثل دقيق اللوز، ودقيق الأرز البني، ودقيق الحمص، ودقيق الذرة.

ويمكنك استخدام هذا الطحين، لإعداد مجموعة متنوعة من الأطباق، والجزء المثير هو النكهات المتنوعة، والقوام الذي يقدمه كل منها.

الكينوا

هذه الحبوب مصدر غني للبروتين، والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، وأفضل جزء أنها خالية تمامًا من الغلوتين بشكل طبيعي.

لا يمكن أن تفيد الكينوا الأشخاص المصابين بحساسية الغلوتين فحسب، بل يمكنها أيضًا، المساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم، وتعزيز صحة الأمعاء.