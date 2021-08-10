اكتشاف خلايا جديدة تتكاثر مع أداء الرياضة يمكنها علاج الأمراض

اكتشف فريق بحثي من قسم العلوم الصحية والتكنولوجيا، في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا ETH بمدينة زيوريخ في سويسرا، نوعا جديدا من خلايا الأوعية الدموية في العضلات، تتكاثر بسرعة عند ممارسة التمارين الرياضية، وتشكل أوعية دموية جديدة، إذ يمكن استخدامها لتطوير علاجات جديدة لاضطرابات الأوعية الدموية في العضلات.

وقالت الباحثة كاترين دي بوك المؤلفة الرئيسة في البحث ”في البلدان الصناعية، السبب الرئيس الذي يدفع الجراحين إلى بتر القدم أو الساق هو ضعف إمداد الأوعية الدموية لعضلات مرضى السكري“.

وتدرس دي بوك، وهي باحثة في الصحة والتمارين الرياضية بالمعهد السويسري مع فريقها البحثي، كيفية علاج اضطرابات الأوعية الدموية من العضلات وكيف تتشكل الأوعية الدموية الجديدة.

وذكر الموقع الإلكتروني لمعهد ETH، اليوم الإثنين، أنه من المعروف أن التمارين الرياضية تحفز تكوين الأوعية الدموية، ورغم ذلك لا يعرف مسبقا الآليات الجزيئية والخلوية الأساسية لتكوينها.

وأوضحت دي بوك ”بمجرد فهم هذه الآليات، يمكن تحسين إمدادات الدم في عضلات المرضى بطريقة منهجية“.

وأجرى الباحثون تجارب باستخدام فئران وخلايا بشرية مزروعة في المختبر، لفهم كيف عزز التمرين الرياضي من تشكيل الشعيرات الدموية الرقيقة في عضلات الأشخاص الأصحاء.

ووجدوا نوعين من الخلايا البطانية الرفيعة ”خلايا جدار الأوعية الدموية“، والتي يتم تمييزها بعلامة جزيء ATF4.

وكشفت نتائج التجارب أن الخلايا التي تحتوي على مستوى منخفض من جزيءATF4 موجودة بشكل أساس في الشعيرات الدموية التي تغذي ألياف العضلات البيضاء، بينما الخلايا مع مستوى مرتفع من جزيءATF4 تشكل جزءا أساسيا من الأوعية الدموية القريبة إلى ألياف العضلات الحمراء.

وأظهر الفريق البحثي أن التمرين الرياضي يحفز في الغالب انقسام الخلايا البطانية التي تحتوي على مستوى مرتفع من جزيءATF4 ”القريبة من ألياف العضلات الحمراء“، ما يؤدي إلى تكوين شعيرات دموية جديدة.

وعلى نقيض ذلك، لا يظهر أداء التمرين الرياضي استجابة مباشرة في الخلايا التي تحتوي على مستوى منخفض جدا من جزيءATF4.

وشرحت دي بوك، أن الخلايا البطانية ذات المستويات العالية من جزيءATF4 دائما في وضع استعداد أيضي ”تفاعلات كيميائية في خلايا الكائن الحي تحفظ حياته“، وعلى استعداد لبدء تكوين أوعية دموية جديدة.

وبينت أن جزيءATF4 هو بروتين تنظيمي داخل الخلية، حيث يتم تحضير الخلايا التي تحتوي على هذا البروتين للاستجابة بسرعة للحافز المناسب، وبمجرد أن يبدأ شخص ما، أو كما في حالة التجربة الفأر في بدء ممارسة الرياضة، تزيد هذه الخلايا من امتصاص الأحماض الأمينية وتسرع من تكوين الحمض النووي والبروتينات، وتشجع على تكاثر سريع للخلايا، وفي النهاية تشكل أوعية دموية جديدة.

ويأمل الباحثون استخدام هذه النتائج لتطوير علاجات جديدة، تحفز نمو الأوعية الدموية العضلية لدى المرضى ممن يعانون من مرض السكري أو انسداد الشرايين ولدى متلقي زراعة الأعضاء.