مسؤول إيراني يطالب بمحاسبة المسؤولين عن حظر استيراد لقاحات كورونا الأجنبية

طالب مسؤول إيراني في القطاع الصحي، بمحاسبة المسؤولين عن حظر استيراد لقاحات كورونا الأجنبية من الخارج، وذلك في ظل تسجيل البلاد أعدادا متزايدة من المصابين والمتوفين بالفيروس، وعدم تلقيهم لقاحات معتمدة.

وقال رئيس هيئة النظام الطبي في إيران، الدكتور محمد رضا ظفرقندي، في تغريدة نقلها موقع تلفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض، اليوم الإثنين: ”يجب محاسبة من أصدروا بيانات وقرارات تقيد دخول اللقاحات الأجنبية إلى البلاد“.

وأكد المسؤول الإيراني، أن الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في إيران، أكبر بكثير مما يُعلن عنه، لافتا إلى تقليل الفحوصات والاختبارات الطبية الخاصة بكورونا التي تجريها السلطات للمواطنين.

وفي سياق التحذيرات الإيرانية من تسجيل طفرة جديدة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مع اقتراب مراسم يوم عاشوراء، قال مساعد لجنة كورونا في العاصمة طهران، الدكتور نادر توكلي: ”إننا نتوقع أن نشهد خلال الأيام المقبلة زيادة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا“.

وأضاف توكلي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية: ”لا يوصى بالمشاركة في أي مراسم عزائية رسمية، كما لا ينبغي التواجد في أي تجمعات لأكثر من ساعة حتى وإن كانت هذه التجمعات في الهواء الطلق“.

وفي آخر بيان حول أعداد وفيات فيروس كورونا في إيران، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن شخصا واحدا يلقى حتفه كل دقيقتين بالفيروس، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط من الجائحة، عددا قياسيا جديدا للوفيات اليومية بالوباء، بلغ 588 شخصا.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أصدر قرارا في وقت سابق، بحظر استيراد لقاحات كورونا من أمريكا وبريطانيا، حيث أعلن عدد من المسؤولين والنواب المتشددين عن تأييدهم لهذا القرار، معتبرين هذه اللقاحات ذريعة لشن الأعداء ”حربا بيولوجية“ ضد طهران، عبر إصابة جينات الإيرانيين.

أما على الجانب الآخر، فقد حذرت هيئات طبية إيرانية مما وصفوه بـ ”تسييس“ مسألة استيراد لقاحات كورونا من الخارج، وأكدت في رسالة سابقة للرئيس السابق، حسن روحاني، أن ”شراء اللقاحات يجب أن يكون وفق نظرة علمية تضمن المصالح القومية لمواطنينا، دون أي تسييس لهذا الأمر“.