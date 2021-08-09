أخطاء يرتكبها الرجال رغم خطورتها الصحية

يرتكب العديد من الرجال أخطاء صحية واجتماعية دون الاكتراث بخطورتها على حياتهم، مثل المبالغة بشأن ما يتعلق بالعجز الجنسي وتجاهل ما قد يتسبب به من آثار سلبية أخرى.

وبحسب دراسة لـ ”جامعة تشيكاغو“ نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، فإن هناك أخطاء أخرى يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية أكبر في المستقبل، ومنها:

عدم زيارة الطبيب

أنت تعلم بالفعل أنك بحاجة إلى إنقاص بضعة أرطال وتقليص رقائق البطاطس وأطعمة أخرى، إلى جانب ذلك تشعر أنك بخير، والمشكلة هي أن الرجال عباقرة عندما يتعلق الأمر بإيجاد أسباب لعدم زيارة الطبيب، ولكن أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك هو تحديد موعد وزيارة الطبيب بشكل منتظم.

استبعاد النوبة القلبية

يقلق أفراد العائلة غالبا على الرجل المسن فيما يخص أمراض القلب، لكن التهديد غالبًا ما يكون موجودًا بالنسبة للرجال الأصغر سنًا. إذا كان مرض القلب ينتشر في عائلتك، فقد تحدث لك المشكلة في سن الثلاثين. وبغض النظر عن عمرك، اجعل الاطمئنان على صحة قلبك دائما من اولوياتك.

تجاهل الشخير

يعاني حوالي نصف الرجال الذين يشخرون من شيء يسمى ”انقطاع النفس الانسدادي النومي“. والشخير يفعل أكثر من مجرد إزعاج الشخص الذي إلى جوارك، حيث قد يتسبب بتوقف التنفس لبضع ثوان. كما أنه مرتبط بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

تجنب واقي الشمس

يجب أن تستخدم واقي الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى في كل مرة تخرج فيها، وذلك لتجنب سرطان الجلد، معظم الرجال لا يضعونه على وجوههم أبدا أو على أي جلد مكشوف آخر ولا يفكرون بحماية أنفسهم، لكن عليك أن تفعل ذلك.

العجز الجنسي

لا تخجل! لأن مشاكل غرفة النوم لا علاقة لها برجولتك ومن المحتمل أنها ليست بسبب حالتك الذهنية أيضا، عادة ما يكون السبب الرئيسي للعجز هو نقص تدفق الدم إلى القضيب.

يمكن أن يكون هذا أيضا علامة على مشكلة في القلب، لذا ضع كبرياءك جانبا وحدد موعدا مع الطبيب.

الإفراط في الكحول

تصاب النساء بالاكتئاب أكثر من الرجال، هذا جزء من المشكلة، وفكرة أنها مشكلة أنثوية غالبا ما تمنع أكثر من 6 ملايين رجل ممن يعانون من الاكتئاب من طلب المساعدة.

وبدلا من تفهم المشكلة، يتجه المزيد من الرجال إلى المخدرات والكحول لمساعدتهم على الشعور بالتحسن، وهذا يجعل الاكتئاب أكثر صعوبة في اكتشافه وعلاجه.

تجاهل مشكلة كثرة الذهاب للحمام

إذا ذهبت أكثر من ثماني مرات في اليوم أو أكثر من مرتين في الليل إلى الحمام، فقد يكون ذلك أكثر من مجرد إزعاج.

يمكن أن يكون علامة على مشكلة طبية مثل تضخم البروستاتا أو فرط نشاط المثانة أو حتى بعض أشكال السرطان. عليك التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع.

تجاهل ألم الأسنان

في كثير من الدول، تخضع النساء لفحوصات الأسنان الروتينية أكثر من الرجال، لكن الرجال بحاجة لرؤية طبيب الأسنان بانتظام أيضا، ليس فقط لأنهم يستطيعون اكتشاف مشاكل الفم والوقاية منها، ولكن الجلوس وقول ”آه“ يمكن أن يكشف أيضا عن أعراض صحية أخرى، مثل مرض السكري ومرض كرون والذئبة وحتى سرطان الدم.