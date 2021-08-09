تعرف على أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا

يصنف الأطباء مرض التهاب المفاصل بأكثر من 100 نوع، ومع ذلك فإن معظم الأشخاص لا يعرفون سوى اثنين فقط، هما هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ويشير مختصون إلى أن معرفة ما يعنيه مصطلح التهاب المفاصل تساعد على فهم العديد من أنواع التهاب المفاصل الموجودة وكيفية علاجها.

وكلمة التهاب المفاصل مشتقة من الكلمة اليونانية ”arthr“ التي تعني التهاب المفصل، ويمكن أن يساعدك فهم نوع التهاب المفاصل الذي تعاني منه أنت أو أحد أفراد أسرتك، في إدارة الحالة بشكل أكثر فاعلية واختيار أفضل العلاجات.

وفي ما يلي الأنواع الثمانية الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل:

هشاشة العظام (Osteoarthritis):

هشاشة العظام هي النوع الذي يفكر فيه معظمنا عندما يطلب منا وصف التهاب المفاصل، وهذا صحيح، لأن هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإنه يؤثر على 32 مليون أمريكي.

تُعرف هذه الحالة أيضا باسم التهاب المفاصل التنكسي، وعادة ما تبدأ بعد سن الخمسين.

وتحدث هذه الحالة عندما يذوب الغضروف الذي يقوم بتشحيم المفاصل، ما يجعل العظام تحتك ببعضها البعض، ويؤدي الاحتكاك المفرط بدوره إلى ظهور الأعراض المألوفة جدا للحالة.

التهاب مفاصل الإبهام (Thumb arthritis)

نوع فرعي شائع من هشاشة العظام هو التهاب مفاصل الإبهام، وهو يؤثر على المفصل الموجود في قاعدة إبهامك والذي يسمى المفصل الرسغي، ويمكن الخلط بينه وبين متلازمة النفق الرسغي.

وتتجلى الحالة من خلال التصلب المستمر أو التورم أو الألم في قاعدة إبهامك، وتعاني النساء فوق سن الأربعين من هذه الحالة.

يتطلب التهاب مفاصل الإبهام علاجا مبكرا لأنه قد يكون منهكا ويسبب ألماً شديدا باليد الشديد مع عدم القدرة على الإمساك بالأشياء وإتمام المهام اليومية مثل فتح الأبواب.

التهاب المفصل الروماتويدي (Rheumatoid arthritis)

التهاب المفاصل الروماتويدي هو ثاني أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعا. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي يحدث عادة بين سن 30 و 50، ويصبح أكثر ندرة مع تقدمك في السن.

وعلى عكس هشاشة العظام، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، ما يعني أنه يبدأ عندما يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ أنسجته الصحية، وبصرف النظر عن المفاصل، يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في إتلاف أجزاء أخرى من الجسم، مثل القلب والأوعية الدموية والرئتين والجلد، والرؤية.

وتختلف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي عن أعراض التهاب المفاصل، وعلى سبيل المثال، قد يعاني المرضى الذين يعانون من هذه الحالة من التعب وفقدان الشهية والحمى قبل سنوات من ظهور أعراض المفاصل، ومن الأعراض المتكررة لالتهاب المفاصل الروماتويدي متلازمة سجوجرن، وهي حالة تكون فيها عيناك وفمك جافة للغاية دائما. وتبدأ أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي بالظهور في المفاصل الأصغر، بما في ذلك أصابع اليدين والقدمين.

النقرس (Gout)

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يحدث عندما تتراكم بلورات اليورات داخل الوصلات. تسبب هذه البلورات نوبات مفاجئة من الألم والتورم والاحمرار الشديد في مفصل واحد أو عدة مفاصل، وغالبا ما يكون إصبع القدم الكبير.

يمكن أن تتطور نوبة النقرس في غضون ساعات قليلة، وقد تستمر لأيام أو حتى أسابيع، ويعاني ما يقرب من 4 % من السكان الأمريكيين البالغين من النقرس، ويمكن لأي شخص أن يصاب به، على الرغم من أن الرجال أكثر عرضة للإصابة به من النساء.

وقد يؤدي اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من البروتين أيضا إلى زيادة مستوى حمض اليوريك في الدم، ما قد يؤدي إلى زيادة ترسبات بلورات البوليك في المفاصل. ويتطلب النقرس علاجا لتقليل الألم وتقليل تلف المفاصل.

التهاب المفاصل الصدفي (Psoriatic arthritis)

التهاب المفاصل الصدفي هو نوع من التهاب المفاصل يحدث عند المرضى الذين يعانون من الصدفية، ويتطور عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30-59 عاما.

وتبدو الصدفية على شكل بقع حمراء متقشرة أو نقاط بيضاء على أظفار الأصابع، ويمكن أن تنتشر إلى المفاصل، وعلى الرغم من أن الحالة هي الأكثر احتمالية للتأثير على الأصابع، إلا أنها يمكن أن تصل إلى أي جزء من الجسم، بما في ذلك العمود الفقري، الذي يمكن أن يصاب بالتهاب المفاصل الصدفي.

التهاب المفاصل عند الأطفال (Juvenile arthritis)

التهاب المفاصل عند الأطفال مجهول السبب هو النوع الأكثر شيوعا، ويصيب الأطفال بعمر 16 عاما أو أقل. ومثل معظم أنواع التهاب المفاصل، يسبب التهاب المفاصل عند الأطفال تورما وألما وتيبسا في المفاصل، بالإضافة إلى التعب والحمى، كما أن الغدد الليمفاوية المتضخمة والطفح الجلدي أقل شيوعا ولكن يمكن أن تحدث أيضا.

ولسوء الحظ، غالبا ما تسبب الحالة مضاعفات، مثل انحراف المفاصل وتلف العظام وتلف العين، وقد تؤثر على نمو الطفل. إذا ظهر على طفلك أي من الأعراض المذكورة أعلاه لأكثر من أسبوع، فاطلب الرعاية الطبية فوراً.

التهاب الفقرات التصلبي (Ankylosing spondylitis)

التهاب الفقرات التصلبي هو شكل مرعب آخر من أشكال التهاب المفاصل يجعل الفقرات القطنية تندمج معا، وهو أكثر شيوعا بين الرجال أكثر من النساء، ولكن السبب الدقيق لالتهاب الفقار التصلبي غير معروف.

وتختلف أعراض الحالة كثيرا ويمكن أن تبدأ في وقت مبكر من سن المراهقة المتأخرة أو في الأربعينيات من العمر، وتبدأ الحالة بالشعور بالتصلب أو الألم في أسفل الظهر، ولكن بمرور الوقت تنتشر إلى الكتف والوركين والقفص الصدري أيضا.

وتتفاقم الأعراض عادة خلال فترات عدم النشاط، مثل النوم أو الجلوس لفترات طويلة، وتشمل مضاعفات المرض تلف العين ومشاكل التنفس وحتى تلف القلب.

الذئبة الحمامية الجهازية (Systemic lupus erythematosus)

الذئبة الحمامية الجهازية هي مرض التهابي ينجم عن إصابة ذاتية في الجهاز المناعي في أعضاء الجسم المختلفة (مرض مناعي ذاتي)، واسمه مشتق من الذئبة، وهي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تصيب الجسم كله، بما في ذلك الأعضاء الداخلية والدماغ. وغالبا ما يُتلف المفاصل والأنسجة الضامة الأخرى في جسمك.

يبدأ ألم المفاصل الناتج عن مرض الذئبة عادة في اليدين والقدمين، ثم ينتشر إلى مناطق أخرى، وهذه الحالة منتشرة بين النساء أكثر من الرجال، ويمكن أن تسبب الكثير من التعب وآلام المفاصل وآلام الصدر وتساقط الشعر والطفح الجلدي وتقرحات الفم.