أطباء سعوديون يجرون جراحة ناجحة ‏لشاب عانى اتصالا خلقيا نادرا (صور)

نجح فريق طبي سعودي، الأحد، في تخليص شاب عشريني من عيب خلقي نادر، عانى خلاله من اتصال غير طبيعي بين الشريان التاجي الأيمن والأذين الأيمن.

وشارك في الجراحة عدد من الأطباء والمساعدين والممرضين، حيث أجريت في مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب بمدينة الملك فهد الطبية في العاصمة الرياض.

وكشف حساب مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقع ”تويتر“، عن صور من الجراحة، التي تمت باستخدام تقنيات التصوير القلبية.

وتم التعليق على الصور التي أظهرت الشاب وحوله الفريق الطبي، ”‏إجراء جراحة نادرة لشاب عشريني عانا من اتصال خَلقي غير طبيعي بين الشريان التاجي الأيمن والأذين الأيمن“.

وتابع الحساب ”باستخدام تقنيات التصوير القلبية قادها فريق طبي في مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب ‎#مدينة_الملك_فهد_الطبية ‎#تجمع_الرياض_الصحي_الثاني“.

إجراء جراحة نادرة لشاب عشريني عانا من اتصال خَلقي غير طبيعي بين الشريان التاجي الأيمن والأذين الأيمن باستخدام تقنيات التصوير القلبية قادها فريق طبي في مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب#مدينة_الملك_فهد_الطبية #تجمع_الرياض_الصحي_الثاني pic.twitter.com/A0SZkOBWli — مدينة الملك فهد الطبية (@KFMC_RIYADH) August 8, 2021

وغرد الطبيب فهد الغفيلي، الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، ”‏إنجاز طبي وفي فترة قياسية من تشخيص وإجراء جراحة تكللت بالنجاح لحالة نادرة لشاب عشريني يعاني من اتصال خلقي غير طبيعي بين الشريان التاجي الأيمن والأذين الأيمن باستخدام تقنيات التصوير القلبية“.

انجاز طبي وفي فتره قياسيه من تشخيص واجراء جراحه تكللت بالنجاح لحاله نادره لشاب عشريني يعاني من اتصال خلقي غير طبيعي بين الشريان التاجي الايمن والاذين الايمن باستخدام تقنيات التصوير القلبيه. https://t.co/5p754Nvtuo — د. فهد الغفيليِ (@falghofaili) August 8, 2021

وأعلن في نهاية يوليو الماضي نجاح فريق طبي في السعودية، في تخليص رضيعة يمنية من ”توأم طفيلي“ ميت ملتصق بجسدها، في عملية جراحية معقدة تكفلت بها الرياض.

وشارك حينها نحو 25 طبيبا ومساعدا وممرضا في العملية الجراحية الدقيقة التي أجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض، قبل أن يعلن رئيس الفريق، الدكتور عبدالله الربيعة، انتهاء جميع مراحل الفصل بنجاح، بعد نحو ثماني ساعات.

بعد جراحة دامت 8 ساعات ونصف.. لحظة خروج #التوأم_الطفيلي اليمني والفريق الطبي بقيادة الدكتور #عبدالله_الربيعة من غرفة العمليات في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بعد نجاح العملية#إرم_نيوز #اليمن #السعودية pic.twitter.com/OscQCTGvuu — إرم نيوز (@EremNews) July 29, 2021

وسمح الفريق الطبي لعدد من مراسلي محطات التلفزة المحلية، بالتواجد داخل غرفة العمليات مع معداتهم بعد تعقيمها، وتم نقل مراحل الفصل الثمانية، على الهواء مباشرة.

فيديو | مشاهد مباشرة لعملية فصل التوأم الطفيلي اليمني في الرياض والتي تستمر لـ 8 ساعات#الإخبارية pic.twitter.com/iRcRrMlint — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2021

وكانت عائشة قد ولدت مع توأم طفيلي يتكون من حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة عليها وتشترك معها في منطقة الحوض، كما أن هناك عيوبا خلقية واشتراكا في الجهاز البولي والتناسلي السفلي.

والتقط الفريق الطبي الذي أجرى العملية، صورة تذكارية بعد انتهاء ونجاح العملية، حيث تعد هذه العمليات حدثا مهما ا.وإنجازا طبيا يحتاج إلى الكثير من الكفاءة والخبرة.