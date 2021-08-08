أطعمة تساعدك على التخلص من الأرق

هناك صلة كبيرة بين نظامك الغذائي لفقدان الوزن والهرمونات والنوم، حيث يساعد تناول الطعام الصحي على التخلص من الأرق والنوم بشكل أفضل، بمعنى أن الكافيين والأطعمة الدهنية تمثل فشلًا واضحًا، لأنها ترسل إشارات متناقضة لجسمك أثناء محاولته التهدئة للاستعداد للنوم.

لهذا، ينصح الأطباء وخبراء التغذية، بتجنب تناول بعض الأطعمة قبل الخلود للنوم، لأنها تتسبب في الأرق، وقد تعيق عملية النوم، وفي المقابل هناك مجموعة من الأطعمة التي قد تساعد في هذا الأمر، بحيث يستمتع الشخص بنوم عميق طوال الليل.

وتاليا أهم الأطعمة التي تساعدك على النوم بشكل أفضل:

اللبن

يحتوي الحليب على التربتوفان والكالسيوم وفيتامين (د) والميلاتونين، وكلها تعزز النوم وتقلل الشعور بالأرق، فما عليك سوى التأكد من الحصول على ألبان خالية من الهرمونات والمواد الحافظة.

كما يساعد تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم على مد الجسم بالقيم الغذائية المختلفة والمهمة للصحة أيضًا، مثل: الكالسيوم، وفيتامين (د)، والميلاتونين.

اللوز

بالإضافة إلى مذاقه المميز، يحتوي اللوز على مستويات عالية من الميلاتونين الذي ينظم دورة النوم، كما أنه يحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم المريح للعضلات، والمغنيسيوم عنصر غذائي ممتاز لتنظيم مستويات السكر في الدم، وكذلك المساعدة على النوم.

الموز والكرز

الموز هو طعام الأبطال ليلًا أو نهارًا، فهو محمل بالمعادن الأساسية مثل اليود، كما أنه غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والتريبتوفان وفيتامين B6 والألياف، وكلها تساعدك على الاسترخاء، وتجعلك تشعر بالشبع، وتحفز على النوم.

كما يحتوي الكرز والكيوي اللاذع أيضًا على جرعات عالية من الميلاتونين، ويمكنك تناول الكرز أو شرب عصير الكرز في أي وقت خلال اليوم، لأنه يمكن أن يساعد على توفير نوم أطول وأعمق.

شاي البابونج

يعرف شاي البابونج بخصائصه المهدئة للأعصاب والمساعدة على النوم بفضل مادة الفلافونويد التي تسمى ”Apigenin“، والتي تحفز مستقبلات GABA A المحفزة النوم.

الشوكولاتة

أكد باحثون أن الشوكولاتة تعد من الحلوى الغنية بعنصر المغنيسيوم، مما يجعلها الحل الأمثل في المساعدة على النوم بشكل سليم وطبيعي، حيث تعمل على ضبط إيقاع الساعة البيولوجية للجسم لمدة 24 ساعة، مما يجعلها تتحكم في النوم، لذا ينصح بتناولها قبل الذهاب إلى النوم حتى تساعد على التخلص من الأرق نهائيًا.