542 وفاة.. إيران تسجل رقما قياسيا لضحايا "كورونا" خلال 24 ساعة

سجلت إيران، اليوم الأحد، رقما قياسيا لعدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، بعد تسجيل 542 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع أكثر من 39 ألف حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، إنه ”تم تسجيل 39 ألفا و619 إصابة جديدة، مع 542 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية“.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه ”وفق هذه الإحصائيات الجديدة فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 4 ملايين و158 ألفا و729 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 94 ألفا و15 حالة“.

وأشارت إلى أنه يوجد 6462 من المصابين بفيروس كورونا في حالة حرجة للغاية ويرقدون في مستشفيات البلاد.

وكانت أعلى نسبة لضحايا كورونا سجلتها إيران، في 13 مارس/آذار 2020، بعد تسجيل 514 حالة وفاة في عموم البلاد.

وتأتي هذه الأرقام، بعدما عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس السبت، أول اجتماع له مع اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا، وطلب حينها من اللجنة إعداد خطة خلال أسبوع تتضمن وضع آليات وأساليب جديدة للتعامل مع هذه الجائحة.

وفيما يتعلق بعدد الإيرانيين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ذكرت الوزارة أنه حتى اليوم الأحد تلقى 12 مليونا و589 ألفا و587 شخصا الجرعة الأولى من اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه ”حتى الآن تلقى 3 ملايين و72 ألفا و371 شخصا الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد“، وبذلك يبلغ عدد الذين تلقوا اللقاحات في البلاد 15 مليونا و662 ألفا.

وتعد العاصمة طهران الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، حيث أكد رئيس اللجنة الخاصة بمكافحة هذا الفيروس في طهران، علي رضا زالي أنه ”لا توجد أسرة فارغة في أي من مستشفيات طهران، سواء كانت عامة أو خاصة“.

وأضاف زالي في حديث نقلته وكالة أنباء ”تسنيم“، أنه ”حتى غرف الطوارئ في المستشفيات العامة مليئة بالمرضى“، موضحا: ”إذا كان المريض ليس على ما يرام، فعليه الانتظار في غرفة الطوارئ حتى يفرغ أحد الأسرة في المستشفيات“.

وظهر فيروس كورونا المستجد في إيران للمرة الأولى في 19 من فبراير/شباط العام الماضي، بعد تسجيل أول حالتي وفاة بمدينة قم وسط إيران، وبعد ذلك تفشى المرض في عموم البلاد.

وفشلت جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية للحد من الإصابات والوفيات، من بينها فرض حظر التجوال على المركبات ليلا، وفرض غرامات مالية على السيارات المخالفة، ومنع الدخول والخروج من المدن الحمراء (شديدة الخطورة).