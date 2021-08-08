7 أطعمة تفاقم المعاناة من الإمساك

إذا كنت تعاني من الإمساك كثيرا فعليك إلقاء نظرة على نظامك الغذائي؛ لأن هناك أنواعا معينة من الأطعمة تزيد احتمالية حدوث عسر في عملية الهضم لديك أكثر من غيرها.

وأشارت دراسة صادرة عن ”جامعة تكساس“ نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، إلى أن بعض الأطعمة تؤدي إلى تفاقم حالة الإمساك ما يمكن أن يسبب مضاعفات صحية.

الألبان

تناول الكثير من الجبن والحليب يؤدي عادة إلى حالات إمساك، لكن قد لا تضطر إلى التخلي عن منتجات الألبان تماما. فقط تناول كميات أقل منها وغيّر اختياراتك.. وعلى سبيل المثال جرّب الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا حية مفيدة لجهازك الهضمي تساعد في تخفيف الإمساك.

الأطعمة السريعة والجاهزة

هل أسلوب حياتك المزدحم يجعلك تأكل أثناء التنقل، قد تكون هذه الوجبات الجاهزة مريحة، لكنها قد تسبب اضطرابات هضمية لأن معظمها منخفض الألياف، التي تحتاجها لمساعدة الطعام على التحرك عبر النظام الجسدي.

الطعام المقلي

يكاد يكون من المستحيل أن نفوت دجاج كنتاكي لكن فكر في اختيار وجبة رئيسة بها المزيد من الألياف إذا كنت تمر بوقت عصيب عند الدخول إلى المرحاض. الأطعمة المقلية مليئة بالدهون ويصعب هضمها وعندما يتحرك الطعام عبر القولون ببطء، يمكن خروج الكثير من الماء منه ما يجعل البراز صلبا وجافا.

البيض

البيض غني بالبروتين لكنه منخفض الألياف. ليس عليك إزالته من قائمة مأكولاتك لكن فقط أضف بعض الأطعمة الغنية بالألياف إلى المزيج. على سبيل المثال جرب عجة البيض مع السبانخ الطازجة والطماطم.

اللحم الطري

اللحوم الطرية مليئة بالبروتين والدهون لكن تفتقر إلى الألياف. لذلك يجب أن تكون شريحة اللحم هذه متوازنة مع تناول الألياف مثل: البروكلي، لأن ذلك سيساعد على هضمها بشكل مريح من خلال جهازك الهضمي.

الكعك

المعجنات والبسكويت وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على السكر المكرر منخفضة في الألياف والسوائل وفيها نسبة عالية من الدهون. هذا ليس جيدا إذا كنت تواجه مشكلة في هضم الطعام. ما عليك سوى تناولها بشكل مخفف وإضافة الفراولة والزبادي لتفادي الامساك.

الخبز الأبيض

الكثير من هذا الخبز سيمنحك برازا قاسيا وجافا لأنه مصنوع من دقيق أبيض منخفض الألياف. لذلك اختر الخبز المحمص من الحبوب الكاملة بدلا من ذلك لأنه سيساعدك في أن تكون رحلتك إلى الحمام أكثر سلاسة.