دراسة حديثة تحذّر من مخاطر نظام "الكيتو دايت" لإنقاص الوزن

حذرت دراسة جديدة من نظام ”الكيتو دايت“ الغذائي الذي يلجأ إليه الملايين، خلال السنوات الأخيرة، لاعتقادهم أنه يساعد بالفعل على تحقيق الوزن المثالي.

ووفقًا لدراسة نُشرت في Frontiers of Nutrition، للباحثة لي كروسبي، مديرة برنامج التثقيف الغذائي في لجنة الأطباء للطب، فإن انتهاج نظام ”الكيتو دايت“ الغذائي ينتج عنه عدد من الأمراض تهدد الحياة.

وأجرت كروسبي مع فريق من جامعتي نيويورك وبنسلفانيا، مراجعة متكاملة لدراسات متعددة فحصت جميعها الآثار الصحية العامة لنظام ”الكيتو دايت“ الغذائي، بصرف النظر عن فقدان الوزن.

وأشارت الدراسة إلى أن نظام ”الكيتو دايت“ الغذائي يساعد في شيء واحد فقط؛ وهو دعم العلاج الشامل لمرض الصرع وذلك خلافًا لما زعمه بعض أنصار النظام الغذائي من قدرته على خفض مخاطر الإصابة بأمراض، مثل: السرطان، والزهايمر، والقلب.

وبينت أن ”الكيتو دايت“ يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، والسرطان، ومرض الزهايمر، علاوة على ذلك، وجدوا أن ”الكيتو دايت“ يرفع نسبة الكوليسترول الضار لكثير من المرضى.

ويوضح التقرير الذي رصده موقع eatthis الصحي، نقلًا عن الدراسة المُربكة، يمكن لنظام ”الكيتو دايت“ الغذائي أن يسرّع من الفشل الكلوي لدى الأفراد المصابين بأمراض الكلى، وقد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال حديثي الولادة بسبب نظام الأم الغذائي منخفض الكربوهيدرات.

وخلصت لي كروسبي في دراستها إلى أن ”حمية الكيتو دايت تعد كارثة تعزز المرض“، مشددة على أن ”اللجوء بقوة إلى اللحوم الحمراء والمصنعة والدهون المشبعة، وصفة تؤدي إلى تدهور الصحة“.

وأضافت أن حمية ”الكيتو دايت“ قد تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة بشكل عام، إضافة إلى أنها ”ليست أكثر فاعلية من الأنظمة الغذائية الأخرى لإنقاص الوزن“.

ويقترح الباحثون اتباع نهج صحي لفقدان الوزن يعتبرونه فعالًا، وصحيًا قياسًا بأنظمة حمية يتم الترويج لها مثل ”الكيتو دايت“، ويشمل هذا النهج مراعاة استهلاك السعرات الحرارية، ودمج ”الأطعمة الوقائية“، كالخضراوات، والفاكهة، والبقوليات، والحبوب كاملة في النظام الغذائي.

يشار إلى أن النظام الغذائي الكيتوني أو الحمية الكيتونية يحد بشدة من تناول الكربوهيدرات، مع تشجيع استهلاك الدهون عالية الجودة والبروتينات المعتدلة.