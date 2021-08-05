أطعمة تجعلك تبدو أكبر سنّا

بشرتك هي أكبر عضو في جسمك، وكل ما تأكله يؤثر عليها سواء بشكل إيجابي أو سلبي؛ إذ إن هناك أطعمة يمكن أن تجعلك تبدو أكبر سنّا.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، هذه الأطعمة تضر أكثر مما تنفع، وتضيف سنوات لجسمك من الداخل والخارج.

الطعام الحار

يتسبب الطعام الحار في انتفاخ الأوعية الدموية وتكسّرها؛ ما يؤدي إلى ظهور علامات أرجوانية على وجهك.

إذا كنت تعاني من ”العد الوردي“ وهي حالة شائعة عند النساء بعد انقطاع الطمث – يمكن أن تؤدي الحرارة الناتجة عن التوابل إلى بروز تجاعيد وطفح جلدي.

كما أنه يرفع درجة حرارة جسمك لذلك تتعرق لتبرد مرة أخرى. وعندما يختلط العرق بالبكتيريا الموجودة على جلدك، يسبب ذلك ظهور البقع.

الزبدة (مارجارين)

يحتوي معظم أنواع السمن ،وخاصة النوع الصلب، على دهون متحولة من شأنها أن ترفع الكوليسترول ”الضار“ ، وتخفض النوع ”الجيد“، وتسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

يرتبط الالتهاب بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما حالتان يمكن أن تمنحاك مظهرا مسنّا.

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

كلما زاد استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، زادت سرعة عمر الخلايا في أنسجتك.

وتحتوي هذه المشروبات على سعرات حرارية وسكر مضاف – من 7 إلى 10 ملاعق صغيرة في 12 أونصة – أكثر من أي مشروب آخر.

وعند اختلاطه مع البكتيريا الموجودة في فمك، فإن هذا السكر يشكل _أيضا_ حمضا يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، ويسبب التسوس.

وتشمل العيوب الأخرى زيادة الوزن، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والخرف.

وجبات العشاء المجمدة

يمكن لعشاء واحد مجمّد أن يحتوي على نصف كمية الصوديوم الموجودة في نظام غذائي يومي صحي.

وعندما يكون لديك الكثير من الملح، فإنه يجعلك تشرب أكثر من المعتاد وتغرق الكليتين بالماء.

وستنقل أي مياه زائدة إلى أماكن في جسمك بها نسبة ملح أقل، مثل: وجهك ويديك، وهذا ما يجعلك تبدو منتفخا.

الكحول

تسبب الكحول الجفاف وهذا له تأثير كبير على بشرتك. وحتى لو شربت كوبا كبيرا من الماء، فسوف يرطب جميع أعضائك الأخرى قبل بشرتك. وعندما لا تحصل على ما يكفي، تبدو بشرتك جافة، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها ضد التجاعيد.

اللحوم المصنعة

اللحوم المعالجة تشمل لحم الخنزير المقدد، والسجق، ولحم الخنزير، وقطع اللحوم الباردة والتي يتم تدخينها أو معالجتها أو تمليحها حتى تدوم لفترة أطول دون أن تفسد وهذا ما يجعلها لذيذة وخطيرة.

ويتسبب الصوديوم والمواد الحافظة الكيميائية في حدوث التهاب يمكن أن يؤدي إلى تآكل الجسم من الداخل والخارج. الالتهاب القليل مفيد إذ يساعد خلاياك على الشفاء، لكنّ الكثير منه يمكن أن يسبب أمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسكري.

الأطعمة المقلية

الفرق بين العجين والدونات على سبيل المثال هو حمّام طويل في الزيت المغلي.

ويعزز هذا الحمّام الجذور الحرة، أو الجزيئات غير المستقرة التي تدمر الجزيئات الأخرى في خلاياك، وتضيف سنوات إلى بشرتك. يمكنك _أيضا_ العثور على الجذور الحرة في الأطعمة المقلية الأخرى، مثل: البطاطس المقلية، وأصابع الموزاريلا.

الأطعمة المخبوزة

لمجرد أنها لم تُقلَ لا يعني أنها تبدو جيدة لك. السلع المخبوزة مثل: البسكويت والكعك غنية بالدهون التي تسبب انسداد الشرايين وزيادة الوزن. كما أنها مليئة بالسكر الذي يمكن أن يسبب مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتسوس الأسنان.

اللحوم المشوية

ينتج عن قلي أو شواء اللحوم في درجات حرارة عالية منتجات نهائية متطورة للجليكيشن.

وتعتبر المستويات المنخفضة منها جيدة؛ لأن الجسم ينتجها ولكن الكميات الكبيرة من تلك اللحوم تسبب الالتهابات في الجسم، وأمراض القلب، والسكري.

شراب الذرة

يشمل شراب الذرة عالي الفركتوز، والمشروبات الغازية المحلاة، ومشروبات الفاكهة.

ومن بين العديد من العيوب الصحية الأخرى، أنه يتعارض مع قدرة جسمك على استخدام النحاس؛ ما يساعدك على تكوين الكولاجين والإيلاستين، اللذين يحافظان على صحة بشرتك.

هذا عدا عن السعرات الحرارية التي تعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب.

الكافيين

الكافيين مدر للبول فهو يحفز عقلك وحاجتك للتبول لكن هذا يمكن أن يسبب الجفاف. عندما لا يكون لديك ما يكفي من الماء يتوقف جلدك عن إطلاق السموم؛ ما يجعلك أكثر عرضة لجفاف الجلد، والصدفية، والتجاعيد.