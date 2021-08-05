أطعمة يجب تناولها وأخرى تجنبها أثناء فترة الرضاعة الطبيعية

يحتفل العالم هذا الأسبوع بالرضاعة الطبيعية بهدف نشر الوعي حول أهميتها، ولأن صحة الأم مهمة لضمان صحة الطفل، فإن التوصية الأساسية للرضاعة الطبيعية الآمنة هي النظام الغذائي والحصول على أطعمة صحية.

وفي هذا التقرير، نستعرض الأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها لضمان صحة الأم وطفلها.

الأطعمة التي يجب تناولها خلال فترة الرضاعة الطبيعية:

المكسرات

أدرجي المكسرات مثل الجوز واللوز والفستق في نظامك الغذائي، للحصول على جرعتك اليومية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، كما يمكنك تضمينها كجزء من وجبة الإفطار أو تناولها كوجبات خفيفة.

الدجاج

يعتبر الدجاج من اللحوم قليل الدهون ومنخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يساعدك في الحصول على الطاقة وتزويد جسمك بالبروتين حتى تتمكني من التركيز على صحتك وصحة طفلك دون القلق بشأن زيادة الوزن أو الاستهلاك المفرط للدهون.

التوت

التوت بكافة أنواعه، بما في ذلك التوت البري الأسود وتوت الفراولة والتوت الأزرق والعليق، غني بالعناصر الغذائية المفيدة للغاية، إضافة إلى مذاقة اللذيذ، كما أنه مصدر غني بالألياف الغذائية ومصدر للفلافونويد الذي يفيد الصحة الإدراكية.

الأطعمة يجب الحد من تناولها أثناء الرضاعة:

الكحول

سواء كان ذلك أثناء الرضاعة الطبيعية أو الحمل، يجب تجنب استهلاك الكحول لضمان صحة الطفل.

يمكن أن تؤدي الكميات غير الصحية من استهلاك الكحول إلى اضطراب النوم لدى النساء وتأثيرات صحية سلبية طويلة المدى على الطفل.

وفي حال رغبت الأم في استهلاك الكحول أثناء فترة الرضاعة، يجب الحد من تناول الكحول أو تناول كأس واحد فقط في اليوم.

الكافيين

تعتبر المشروبات مثل الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والشوكولاتة مصدرًا للكافيين ويجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية، وذلك لأن الكافيين يؤثر سلبا على الطفل، وقد يتسبب له بالتهيج، والانزعاج، واضطرابات في النوم.

الأسماك التي تحتوي على الزئبق

يجب الاهتمام بالنظام الغذائي للطفل للتأكد من عدم تعرضه لأي مادة ضارة من خلال النظام الغذائي.

وتحتوي بعض الأسماك والمأكولات البحرية مثل سمك أبو سيف وسمك القرميد وسمك الماكريل وأسماك القرش على كميات عالية من الزئبق، الذي يمكن أن يكون سامًا، ويمكن أن يؤدي التعرض للزئبق عند الرضّع إلى تلف إدراكي وإعاقة المهارات الحركية والكلامية.