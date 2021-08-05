5 أطعمة يجب تجنبها عند التخطيط للإنجاب

في السنوات الأخيرة أجرى العلماء مزيدا من الأبحاث حول الأنماط الغذائية والأطعمة المحددة التي يجب على الآباء والأمهات الذين يخططون للإنجاب أن يفكروا في إضافتها أو إزالتها من نمط حياتهم لزيادة فرصة حدوث الحمل.

ووجد أن تناول النوع المناسب من الطعام يساعد على تعزيز مناعتك وخصوبتك أيضاً، والأمر ينطبق على بعض الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها فهي تقلل فرصة حدوث الحمل، ولهذا، إذا كنتم تخططون للإنجاب والبحث عن أفضل الفرص لحدوث ذلك، يجب عليكم تجنب تناول الأطعمة الخمسة التالية:

اللحوم الحمراء والمعالجة

وتشير الأبحاث الحالية إلى أن الاستهلاك العالي من اللحوم الحمراء والمعالجة، مثل اللحم البقري ولحم الخنزير المقدد والنقانق، من المحتمل أن تسبب العقم للأشخاص من جميع الأجناس.

ووجدت إحدى الدراسات، أن الرجال الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم المصنعة لديهم حيوانات منوية أضعف وعدد وحركة أقل مقارنةً بالرجال الذين تناولوا الأسماك بدلا من ذلك، ووجدت الدراسة أيضا صلة بين تناول اللحوم المصنعة بشكل متكرر وانخفاض تخصيب البويضات بين الرجال.

وتحتوي اللحوم الحمراء والمعالجة أيضًا على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة، التي ترتبط بانخفاض الخصوبة، ويمكنك أن تستبدل باللحوم الحمراء للمعالجة، الفول والعدس والبازلاء والتوفو.

الكربوهيدرات فائقة المعالجة

تشير بعض الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات فائقة المعالجة، بما في ذلك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI)، قد تؤدي إلى انخفاض الخصوبة لدى بعض الأشخاص.

وتشمل بعض الأمثلة على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع الخبز الأبيض والمعكرونة، إضافة إلى البسكويت الأبيض والحلويات والمخبوزات وغيرها من الأطعمة المعبأة والوجبات الخفيفة.

ووجدت إحدى المراجعات أن الاستبدال بالأطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي أطعمةً ذات مؤشر سكري منخفض، قد يساعد في تحسين خصوبة الإناث، وتضمنت هذه الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي منخفض الحبوب الكاملة وبعض الخضراوات الشائعة في حمية البحر الأبيض المتوسط.

المخبوزات والمعجنات

وتحتوي المخبوزات وغيرها من الحلويات المقلية والمعالجة للغاية على كميات ضئيلة من الدهون المتحولة، التي يرتبط تناولها بكميات كبيرة بضعف الخصوبة، ضع في اعتبارك اختيار الكربوهيدرات الصحية ومصادر الدهون الأحادية غير المشبعة بدلاً من ذلك.

المشروبات المحلاة بالسكر

ويرتبط تناول كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر، خاصة الصودا، بانخفاض الخصوبة، جرب المياه الغازية غير المحلاة أو الماء العادي المنكهة بشكل طبيعي مع شرائح الليمون أو التوت بدلا من ذلك.

منتجات ألبان معينة

ويبدو أن محتوى الدهون في منتجات الألبان له تأثيرات على الخصوبة خاصة بالجنس، في حين إن منتجات الألبان قليلة الدسم والخالية من الدسم قد تدعم الخصوبة بين الرجال، فإن منتجات الألبان كاملة الدسم مرتبطة بتأثير معاكس.

وارتبط الاستهلاك العام المرتفع لمنتجات الألبان، مثل الجبن والحليب، بانخفاض جودة السائل المنوي في بعض الدراسات، في حين إن منتجات الألبان كاملة الدسم تفيد خصوبة الإناث، ولهذا، يمكنك دمج مجموعة متنوعة من الحليب النباتي والجبن وخيارات الألبان التي تحتوي على كميات متفاوتة من الدهون.