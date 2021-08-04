طريقة جديدة تعالج تصبغ الجلد.. يمكن استخدامها في عمليات التجميل

أعلن مستشفى سيفيرانس في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن فريقا بحثيا دوليا مشتركا، يتكون من باحثين طبيين من أقسام الأمراض الجلدية في مستشفى سيفيرانس، وكلية طب بجامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة بازل في سويسرا، وجدوا إمكانية تطوير علاج لآفات تصبغ الجلد، مثل فرط التصبغ المسبب للالتهابات، والبقع العمرية المعروفة ببقع الشمس.

ووفقًا لموقع Korea Biomedical Review لأخبار الرعاية الصحية، تمكن الباحثون لأول مرة في العالم من تحديد كيف يحدث تصبغ الجلد بوساطة إنزيم ينظم تفاعلات الأكسدة والاختزال يسمى nicotinamide nucleotide transhydrogenase (NNT).

وشرح الفريق البحثي أن المادة الصبغية في ”الميلانين“، من المعروف أنها تلعب دورا رئيسا في تحديد لون بشرة الشخص، كما وتوصلت دراسات سابقة إلى أن الأشعة فوق البنفسجية، أو العوامل الوراثية واللاوراثية تؤثر على الخلايا الصباغية المؤدية لتلون الجلد.

وأوضح الباحثون أن دراستهم أظهرت كيف يحدث تصبغ وتكوين الميلانين بوساطة إنزيم NNT، وذلك خلافا لبحوث سابقة، أظهرت تكوين الميلانين وتصبغه بشكل مختلف.

وخلال الدراسة الأخيرة، أجرى الفريق البحثي تجارب على نماذج الفئران وسمك الزرد، ودراسات حيوية على أنسجة جلد الإنسان، دراسات على بشر من أعراق متعددة، لمعرفة كيفية تفاعل استقلاب الأكسدة والاختزال مع تصبغ الجلد.

وأظهرت النتائج، تغيرات في لون البشرة وفقًا لتغييرات وظيفة إنزيم NNT في نماذج الفئران وسمك الزرد.

وأدى إعطاء مثبط إنزيم NNT في نموذج الفئران، إلى زيادة تصبغ الجلد للفئران مع انخفاض وظيفة NNT.

كما وتغير تصبغ الميلانين وفقًا لمستوى NNT عند التعديل الجيني لإنزيمNNT في نموذج سمك الزرد، والتي لها خلايا صباغية “ ميلانينية“ مشابهة لخلايا الميلانين لدى البشر.

وتضمنت الدراسة تحليلا لعينة بلغ عددهم 462885 شخصًا متعدد الأعراق، من بريطانيا وأمريكا اللاتينية، وشرق وجنوب أفريقيا، حيث أظهر التحليل أن لون جلد الإنسان الطبيعي، والتصبغات الجلدية، واستخدام واقي الشمس، أثر على تركيبة إنزيم NNT.

من ناحيتها قالت الباحثة لي جو المؤلفة الرئيسية للدراسة من مستشفى سيفيرانس: ”أظهرت الدراسة كيف يتفاعل استقلاب الأكسدة والاختزال مع تصبغ الجلد من خلال تحديد آلية مستقلة لتصبغ الجلد“.

واستنادا إلى نتائج الدراسة، توقع الباحثون استخدام مثبطات إنزيم NNT للأغراض التجميلية والطبية، حيث توفر النتائج دليلا في تطوير علاجات جديدة لجمال البشرة والتبييض المتعلق بتغير لون الجلد وتصبغه.