أعراض غير مألوفة لأمراض القلب

قد تشير القبضة الضعيفة، وتغيرات لون الجلد ونزيف اللثة وبعض الأعراض الأخرى غير المتوقعة، إلى أن لديك مشكلة في قلبك. وبحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، تشمل الأعراض غير المعروفة أو غير المتوقعة لأمراض القلب هذه الحالات.

توقف التنفس أثناء النوم

عندما يتقطع الشخير عن طريق توقف تنفسك، قد لا يحصل عقلك على كمية كافية من الأكسجين وعندها سيرسل إشارات إلى الأوعية الدموية والقلب للعمل بجدية أكبر للحفاظ على تدفق الدم. هذا يزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب والسكتات الدماغية وفشل القلب. ولحسن الحظ يمكن علاج انقطاع النفس النومي.

طفح جلدي أصفر

مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة للغاية يمكن أن تجعل جلدك ينفجر حول مفاصل أصابع يديك وأصابع قدميك وعلى مؤخرتك. قد تلعب الكثير من هذه الدهون في الدم دورا في تصلب الشرايين، وغالبا ما ترتبط الأعداد الكبيرة منها بحالات أخرى تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية أيضا.

ضعف القبضة

قد تخبرك قوة يدك بشيء عن قوة قلبك إذ تشير الأبحاث إلى أن القدرة على عصر شيء ما جيدا قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. وإذا كان من الصعب عليك تشديد قبضتك على شيء ما ، فستكون الاحتمالات أعلى من وجود مشاكل لديك أو قد تتطور.

بقع تحت الأظافر

إذا لم تقم بضرب إصبعك أو تؤذه مؤخرا، فقد تشير نقاط صغيرة من الدم المحتبسة تحت ظفرك إلى وجود عدوى في بطانة القلب أو الصمامات، تسمى التهاب الشغاف. يمكن أيضا أن تظهر بقع الدم هذه عندما تكون مصابا بمرض السكري، والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية مرتين إلى أربع مرات.

مشاكل جنسية

قد تعني بعض المشاكل في غرفة النوم أنك مصاب بأمراض القلب وخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. وقد يعاني الرجال المصابون بضعف الانتصاب من مشاكل في الدورة الدموية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم أو تضيق الشرايين بسبب تراكم الكوليسترول.

تغير لون الجلد

قد تكون أصابع اليدين والقدمين زرقاء أو رمادية ناتجة عن ضعف الدورة الدموية للدم الغني بالأكسجين، وغالبا ما يكون ذلك بسبب عيب في القلب ولدت به أو تضيق أو انسداد الأوعية الدموية. ويظهر النمط الشريطي المرقط والأرجواني عندما تنكسر أجزاء من لويحات الكوليسترول المتراكمة، ثم تعلق في الأوعية الدموية الصغيرة. وقد تصاب ببقع دموية تحت الجلد مباشرة في باطن يديك وباطن قدميك عندما تكون مصابا بالتهاب الشغاف.

نزيف اللثة

لا يفهم الخبراء تماما الصلة بين أمراض اللثة وأمراض القلب. لكن تشير الدراسات إلى أن نزيف اللثة أو تورمها أو رقتها قد يؤدي إلى مشكلة في القلب، فيما تقول إحدى النظريات إن البكتيريا من لثتك تدخل مجرى الدم وتسبب التهابا في قلبك. وقد تؤدي الإصابة بأمراض اللثة، التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان إلى زيادة فرص الإصابة بسكتة دماغية.

بقع الجلد المخملية

قد تجد هذه البقع السميكة في طيات الجلد والتجاعيد مثل الرقبة والإبطين والفخذ عندما يواجه جسمك مشكلة في استخدام هرمون الأنسولين. وإذا لم يتم علاجك من مقاومة الأنسولين أو متلازمة التمثيل الغذائي أو داء السكري من النوع 2، فاستشر طبيبك للمساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم وحماية قلبك.

صعوبة التنفس

يمكن أن يكون الشعور بضيق في التنفس من أعراض قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو النوبة القلبية. أخبر طبيبك إذا كنت تكافح لالتقاط أنفاسك بعد القيام بأشياء كانت سهلة بالنسبة لك، أو إذا كان من الصعب عليك التنفس أثناء الاستلقاء.

تورم في أسفل الساقين

يحدث ذلك عند الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة ، كما أنه شائع أثناء الحمل. يمكن أن ينجم تراكم السوائل أيضا عن قصور القلب وضعف الدورة الدموية في ساقيك. ويمكن أن يكون تورم الساقين ناتجا عن جلطة تمنع عودة الدم من الأطراف السفلية إلى قلبك. اتصل بطبيبك على الفور إذا ظهر التورم فجأة.

الإعياء

يمكن أن يتركك قصور القلب متعبا ومرهقا لأن العضلات لم تعد تضخ جيدا بما يكفي لتلبية احتياجات جسمك. راقب الأعراض الأخرى، مثل السعال والتورم لأن الشعور بالضعف يمكن أن يكون علامة تحذيرية للعديد من الحالات المختلفة، بما في ذلك فقر الدم أو السرطان.