5 أطعمة لا تتناولها أبدا بعد سن الخمسين

ينصح خبراء التغذية بضرورة تناول أطعمة صحية ومفيدة بعد تخطي سن الخمسين، بما في ذلك (التوت والخضراوات الورقية والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون).

كما ينصح الخبراء بضرورة الاستغناء عن الأطعمة التي تسد الشرايين، وتوسع محيط الخصر، والتي تسبب العديد من الأمراض.

وفيما يأتي 5 أطعمة يجب تجنب تناولها بعد بلوغ سن الخمسين:

البطاطا المقلية

يجب تجنب تناول البطاطا المقلية المشبعة بالدهون غير الصحية التي تؤثر سلبا على نسبة الكوليسترول في الدم.

ووفقا، لكريستين روزنبلوم، أخصائية التغذية، في حال كنت ترغب في تناول البطاطا يمكنك طهيها بواسطة المقلاة الهوائية، والأفضل لك استبدالها بوجبة صحية مكونة من سلطة الخضراوات، فهي مليئة بالمغذيات وقليلة السعرات الحرارية.

مشروبات معبأة في زجاجات

يحتوى الشاي ومشروبات القهوة الفاخرة وعصير الليمون المعبأ على كميات كبيرة من السكر، على سبيل المثال، تحتوي 16 أونصة من شاي لاتيه في ستاربكس، أحد أكثر المشروبات شعبية، على 42 غراما من السكر.

وتوصي الدكتورة روزنبلوم، بتناول 50 غراما فقط من السكر يوميا، في كل نظام غذائك اليومي الذي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.

ويتسبب السكر الزائد في الضغط على أعضاء مثل: البنكرياس، والكبد، وزيادة نسبة السكر في الدم ومستويات الدهون الثلاثية في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

كما تزيد السكريات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، ويزداد حدوثها وانتشارها مع تقدمنا في العمر.

الأطعمة المصنعة

الهوت دوغ، والبرغر، واللحوم المدخنة جميعها أطعمة تصدرت قائمة الممنوعات، فهي تمد الجسم بمركبات كيميائية، كما إنها لا تحتوي على أي قيمة غذائية.

وهي _أيضا_ تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم؛ ما يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم .

وتوصي جمعية القلب الأمريكية الأشخاص بالحفاظ على تناول الصوديوم بنسبة أقل من 1500 ملليغرام يوميا للحفاظ على مستوى صحي لضغط الدم.

الأطعمة المعالجة

هنالك العديد من الأطعمة الجاهزة للأكل والمعالجة، مثل: خليط الكيك، ورقائق البطاطا، والكاتشب، واللبن المحلى، والبيتزا المجمدة، التي تضيف ألوانا غذائية وصوديوم ومواد حافظة ومواد مضافة أخرى، ليست جيدة بالنسبة لك.

كما أن هذه الأطعمة المصنعة خالية من الألياف والعناصر الغذائية، مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم، ومليئة بالسعرات الحرارية، مع الكثير من الدهون والأملاح، وكل هذه إضافات ليست جيدة لمن هم دون سن الخمسين.

الفطائر والمعجنات

تحتوي الفطائر على عدد كبير من السعرات الحرارية، قد تصل إلى 190 سعرة حرارية أو أكثر، هذا بالإضافة إلى محتواها المرتفع من السكريات التي تسبب الإصابة بالسمنة والسكري.