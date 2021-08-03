اكتشاف بروتين يتنبأ بمرض نادر يصيب الرئة لدى مرضى تصلب الجلد

اكتشف فريق بحثي من كلية الطب في جامعة ميشيغان الأمريكية، في دراسة جديدة، علامة حيوية محتملة في الجسم وغير معروفة مسبقًا، قد تتنبأ بخطورة حالة مرضية نادرة، وغالبًا ما تكون قاتلة، تصيب الرئة لدى الأشخاص المصابين بمرض تصلب الجلد.

وذكر موقع“ Medical News“ للأخبار الطبية، اليوم الثلاثاء، أن ”الباحثين وجدوا نوعًا جديدًا من الخلايا الدهنية التي تفرز العديد من البروتينات، والمعروفة باسم ”الإديبوكينات“ Adipokines، حيث لاحظوا أن العلامة الحيوية والتي تسمى CTRP9 قد ترتبط بوظيفة الرئة لمرضى تصلب الجلد المصابين بمرض يسمى ”الرئة الخلالي“ والذي يسبب تندبًا في الرئتين، مما يجعل تبادل غازات الأكسجين، وثاني أكسيد الكربون، خلال عملية التنفس أكثر صعوبة“.

وقال الفريق البحثي: ”بالرغم من أن مرض الرئة الخلالي هو السبب الرئيس للموت بين مرضى تصلب الجلد، إلا أنه يتوافر عدد قليل جدًا من العلامات الحيوية التي تتنبأ بتطور المرض“.

بدوره، بيّن الطبيب جون فارجا، رئيس قسم طب لأمراض الروماتيزم في جامعة ميشيغان، والباحث المشارك في الدراسة، أن ”CTRP9 علامة حيوية جديدة تمامًا، وتعرف مسبقًا بتورطها في مرض تصلب الجلد“، مبينًا أنها ستُساعد الأطباء على التنبؤ بمسار المرض والتعرف على المرضى الذين لا يحتاجون للحصول على علاج مكثف لمرضهم الرئوي“.

وفي تجارب الدراسة، أجرى الباحثون قياسًا لمستويات CTRP9 لدى 110 مرضى يعانون من مرض الرئة الخلالي وتصلب الجلد، حيث جمعوا البيانات السريرية، ووظائف الرئة، لدى عينة الدراسة والتي تم أخذها كل 12 شهرًا على مدار 4 سنوات.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع في مستويات CTRP9، أصيبوا بمرض رئوي أكثر شدة، من نظرائهم الذين سجلوا انخفاضًا في مستويات CTRP9.

كما وجد الباحثون ارتباطًا بين مستويات ”CTRP9“ وحيدات الخلايا المناعية المعروفة بمساهمتها بتليف الرئة.

وقال فارجا: ”نتائج الدراسة، إضافة إلى مجموعة المؤشرات الحيوية يمكن أن تساعد في التصنيف والتنبؤ بعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض الرئة المرتبط بتصلب الجلد، حيث نتطلع إلى دراسات مستقبلية تعزز هذه النتائج“.

وتصلب الجلد هو مرض نادر ومزمن، من أمراض المناعة الذاتية، ويعاني منه أكثر من 50000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يؤدي إلى تليف أو تصلب الجلد، وحدوث تغيرات في الأوعية الدموية وتكوين أجسام مضادة ذاتية.

ويؤثر على وظيفة الرئتين، ويؤدي لإصابتها بمرض الرئة الخلالي وهو مجموعة كبيرة من الاضطرابات التي تصيب الرئة، وتسبب ندبات متنامية بأنسجة الرئة، وتعوق القدرة على التنفس بشكل طبيعي، وقد تؤدي إلى الوفاة.