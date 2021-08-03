بينها الأرز والبطاطس.. أطعمة غير متوقعة يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن

يلجأ العديد من الأشخاص إلى تجنب أطعمة محددة أثناء محاولة إنقاص وزنهم، على الرغم من أنهم قد يكونون من محبي تلك الأطعمة.

لكن دراسة أجرتها جامعة ”كاليفورنيا“ ونشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، يوم الثلاثاء، حملت لأولئك الأشخاص بشرى سارة.

وجدت الدراسة أن قليلا من الأطعمة ”السيئة“ مثل البطاطس والجبن وحتى الشوكولاتة، يمكن فعلا أن تساعدك على التخلص من الوزن الزائد.

البطاطس

تحتل البطاطس المرتبة الأولى في مؤشر الشبع، وهو مقياس لقياس مدى ملء الأطعمة.

لكن طريقة طهيها مهمة إذ إن البطاطس المسلوقة يمكن أن تبقي على الشعور بالشبع لفترة أطول، لكن المخبوز مع طبقة صحية مثل البروكلي المقلي هو خيار لذيذ آخر.

وتتمتع البطاطا بسمعة سيئة، لكنها خالية من الغلوتين، وتوفر بوتاسيوم أكثر من الموز، وهي مصادر جيدة لفيتامين ب 6 وفيتامين سي.

المعكرونة

تشير الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يتناولون أنظمة غذائية منخفضة نسبة السكر في الدم، إلى أن تناول كمية معتدلة من المعكرونة ليس ضارًا.

وفي الواقع، كان المشاركون في الدراسة لا يزالون قادرين على إنقاص الوزن أثناء تناول المعكرونة، فكلما زادت نسبة النضج كلما قل ارتفاع السكر في الدم، بحسب الدراسة.

المكسرات

قد تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، لكن لا يتعين عليك تخطيها من أجل إنقاص الوزن.

في الواقع، تشير الدراسات إلى أن النساء اللائي يأكلن حصة واحدة من المكسرات مرتين أو أكثر في الأسبوع، يقل احتمال تعرضهن للسمنة بنسبة 25% تقريبا، ويكسبن وزنا أقل من أولئك الذين يتجنبون المكسرات.

الجبنة

تشير إحدى الدراسات إلى أن تضمين منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم قليلة الدسم في وجباتك منخفضة السعرات الحرارية، قد يساعدك في الواقع على إنقاص القليل من الوزن مع حماية صحة العظام أيضا.

القهوة

ترى الدراسة أن فنجانا واحدا من القهوة يوميا لن يعيق جهودك في إنقاص الوزن.

وفي الواقع، يعتقد الباحثون أن الكافيين الموجود في القهوة قد يجعلك تشعر بجوع أقل وتحرق المزيد من السعرات الحرارية.

لكن إضافة السكر والقشدة يمكن أن تجعله أقل صحة، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

الأرز

يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الذي يشمل الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، في الحفاظ على وزن صحي أكثر.

وبالإضافة إلى الألياف التي تجعلك تشعر بالشبع، ستحصل أيضًا على فيتامينات B1 و B6 والمغنيسيوم والسيلينيوم والفوسفور والمنغنيز.

وعلى الرغم من أن الأرز الأبيض لا يتمتع بهذه الفوائد، إلا أنه مع حصصه المحدودة والمعقولة، لا يزال بإمكانك الاستمتاع به دون القلق بشأن زيادة الوزن.

الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة، وتشير الدراسات إلى أنها تساعد على عمل الأنسولين بشكل أفضل في جسمك، بينما تتحكم في الشعور بالجوع. هذا يجعلها علاجًا مثاليًا للتخلص من وجبة كبيرة.

الفشار

تناول الفشار لكن قلل الملح والزبدة قدر الإمكان.

ويُعد الفشار المصبوب بالهواء مصدرًا رائعًا للألياف ويلبي جوعك سريعًا، لذا فأنت أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

الحليب

شرب الحليب كامل الدسم للتنحيف يبدو غريبا، لكن الخبراء يعتقدون أن الأمر قد يكون كذلك.

وتشير الدراسات إلى أن تناول كوب من الحليب كامل الدسم في كثير من الأحيان لا يزيد من زيادة الوزن وقد يساعدك على فقدانه.

وعلى الرغم من أنهم ليسوا متأكدين بعد من كيفية عملها، فقد يكون ذلك بسبب أن هذا النوع من الحليب يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع بسرعة ويمنعك من تناول وجبات كبيرة.