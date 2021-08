حفل عيد ميلاد أوباما يثير انتقادات الجمهوريين رغم الالتزام بالتدابير الصحية

ويراعي الحفل المقرر إقامته في نهاية الأسبوع في جزيرة مارثاز فينيارد، بشكل تام، إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الصحية الأمريكية الرئيسة، حسب ما ذكرت الصحافة الأمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها.

إذ طلِب من المدعوين أن يكونوا تلقوا لقاحهم وأجروا فحص كورونا، وجاءت نتيجته سلبية، وفق المصادر.

وسيتم إحياء المناسبة في مساحة خارجية، وسيحضر خلالها ”منسق لكوفيد“ لم يحدد دوره بعد.

وعلاوة على ذلك، قالت وكالة الصحة الأمريكية الاثنين، إن مارثاز فينيارد الواقعة بولاية ماساتشوستس، سجلت مستوى معتدلا من العدوى، لا يؤدي إلى تفعيل التوصيات الجديدة لسلطات الصحة التي تلزم حتى الملقحين بوضع الكمامة في الداخل.

مع ذلك، فإن عضو الكونغرس الجمهوري، جيم جوردان، أحد أنصار الرئيس دونالد ترامب، كتب على ”تويتر“، ”لو كانت المناسبة عيد ميلاد الرئيس ترامب، لقال الديمقراطيون كيف يستطيع أحد أن يكون متهورا إلى هذا الحد؟ أو إنهم يقتلون الناس“.

-The things Democrats would say if this was President Trump’s birthday party. https://t.co/TREe5jKCpI

“How can someone be so reckless?”

وتساءلت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا ماكدانيال، ”هل هناك استثناء للحفلات التي يحضرها مشاهير ليبراليون أثرياء؟“.

Does Biden have any comment on Obama throwing a massive birthday bash as he pushes for more COVID restrictions?

Or is there an exception for parties attended by rich liberal celebrities?

— Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) August 2, 2021