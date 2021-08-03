6 علاجات منزلية لعلاج "التهاب الضرع" عند النساء بعد الولادة

تمر الأمهات بالكثير من التحديات والمشاكل خلال المراحل الأولى من ولادة أطفالهن، فلا يدركن في معظم الأوقات المشكلات التي قد تحدث لهن مع الرضاعة الطبيعية، التي تخلق المزيد من العقبات أمامهن.

واحدة من هذه الحالات الصحية التي تواجهها المرأة هي التهاب الضرع، أو التهاب الثدي وهي مشكلة شائعة في الثدي تصيب الأمهات المرضعات بعد الولادة، وتحدث هذه الحالة عندما يكون هناك انسداد في قنوات الحليب في أنسجة الثدي.

وفي هذا التقرير، نقدم ستة علاجات منزلية فعالة لعلاج التهاب الضرع، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الفترة من الأول وحتى السابع من أغسطس، لبناء المزيد من الوعي بين الأشخاص المعنيين بالرضاعة الطبيعية وصحة المرأة.

تغيير وضعية الرضاعة الطبيعية

في بعض الأحيان يكون وضع التغذية غير دقيق؛ ما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات.. يمكن أن يساعد تغيير وضع حمل الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية في علاج مشكلتك، يمكنك تجربة الرضاعة الجانبية في السرير، هذا يمكن أن يغير زاوية الشفط؛ ما قد يحسن ويفتح قنوات الحليب في الثدي.

الحصول على قسط من الراحة

الحصول على قسط من الراحة مفيد دائما للجسم ليعمل بشكل صحيح، يمكن أن يكون لهذا الأمر _أيضا_ تأثير على التهاب الضرع، على الرغم من صعوبة الحصول على قسط من الراحة في الفترة الأولى من الولادة، لكن ابذلي قصارى جهدك للبقاء في السرير.

كما أن الحصول على قسط من الراحة يمكن أن يجدد إنتاج الحليب بطلاقة، ويمكنه _أيضا_ فتح قنوات الحليب المسدودة وتحسين تجربة الرضاعة الطبيعية.

تناول مسكنات الآلام

ليس من الجيد أن تتحملي الألم والحمى والالتهاب لفترة طويلة، يؤدي التهاب الضرع إلى آلام الثدي والحمى.. ومن أجل التخفيف من هذه الأعراض يمكنك تناول الأدوية المضادة للالتهاب، بما في ذلك: تايلينول أو أدفيل، وهي آمنة للاستهلاك.

أوراق الملفوف

يعتبر الملفوف من الأطعمة الصحية للأمهات المرضعات، يمكن أن يؤدي وضع الملفوف على ثدييك إلى تقليل الآلام والالتهابات فيهما، فأوراق الملفوف فعالة، مثل: الكمادات الساخنة، التي تزيل الانزعاج والاحتقان بالثدي، يمكن علاج التهاب الضرع بمساعدة أوراق الكرنب والتغذية السليمة، ولجعلها أكثر فاعلية، يمكنك اتباع بضع خطوات:

قومي بوضع أوراق الملفوف النظيفة والجافة في الثلاجة لتبريدها، بعد ذلك قومي بتغطية الثدي بالكامل بأوراق الملفوف لمدة 20 دقيقة؛ وكرري هذه العملية ثلاث مرات في اليوم.

فيتامين سي

يمكن علاج التهاب الضرع بمساعدة مكونات فيتامين سي، إذ يحتوي فيتامين سي على مضادات الأكسدة وخصائص الشفاء، تعتبر الأطعمة الغنية بفيتامين سي صحية للغاية للأم وللرضاعة الطبيعية، إذ إنها تساعد في إدرار المزيد من الحليب.

ومن بين الأطعمة الغنية بفيتامين سي: البرتقال، والكيوي، والبروكلي، والفلفل، والقرنبيط، والطماطم، والبطاطا، والبراعم.

تدليك الثدي

هناك أسلوب آخر فعال جدا في علاج التهاب الضرع، وهو تدليك الثدي الذي يساعد على إزالة مشكلة الانسداد، يجب القيام بتدليك الثدي لعلاج التهاب الضرع أثناء إرضاع طفلك، كما يجب أن يكون في اتجاه الحلمة.