لماذا يحتاج جسم الإنسان للحديد؟

يعتبر الحديد من المعادن التي يحتاجها جسم الإنسان، لكي ينعم بصحة جيدة، ومن أهم أعراض نقص الحديد في الجسم: نقص الأكسجين، وفقر الدم، والتعب، وعدم القدرة على التركيز.

وبحسب دراسة نشرت على موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، الثلاثاء، يجب عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد ومكملاته.

لماذا نحتاج الحديد؟

يحتاج جسم الإنسان للحديد لصنع بروتينين هما: الهيموغلوبين، والميوغلوبين. إذ يساعد الهيموغلوبين خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين من رئتيك إلى باقي أجزاء الجسم، فيما يجلب الميوغلوبين الأكسجين إلى عضلاتك. كما أن الحديد مهم _أيضا_ في صنع الهرمونات، وكذلك الأوتار والأربطة والأنسجة الضامة الأخرى.

ماذا يحدث في حال نقص الحديد؟

قد لا تلاحظ أي شيء في البداية؛ لأن جسمك سيستخدم ما خزنه في عضلاتك وعظامك وكبدك وفي أي مكان آخر. ولكن عندما تنفد هذه الإمدادات تصبح خلايا الدم الحمراء أصغر وبالتالي تحمل كمية أقل من الهيموغلوبين. وهذا يعني كمية أقل من الأكسجين يتم توصيلها إلى باقي أجزاء الجسم، وهو أحد أنواع فقر الدم.

أعراض فقر الدم

قد تشعر بالتعب أو الضعف أو الدوار ويصبح جلدك شاحبا وتصاب بتسارع النبض وبرودة في اليدين وصداع ومشاكل في الجهاز الهضمي. وقد يؤدي ضعف جهاز المناعة إلى إصابتك بالمرض كثيرا، وقد تختلف درجة حرارة جسمك أكثر من المعتاد. ويمكن أن يؤثر حتى على قدرتك على التفكير بوضوح وتذكر الأشياء. ويصاب الأطفال المصابون بفقر الدم بسبب نقص الحديد أحيانا بمشاكل في التعلم.

ما الذي يسبب نقص الحديد؟

من المرجح أن يكون نظامك الغذائي غير جيد أو إذا كنت لا تأكل الكثير من اللحوم أو الأسماك أو الدواجن. ويمكن أن يحدث ذلك ،أيضا، إذا فقدت الدم بسبب الإصابة أو المرض (مثل القرحة أو سرطان القولون) أو إذا كنت تعاني من حالة تعيق عملية الهضم.

وتحصل النساء على الحديد أكثر من الرجال، خاصة بمجرد بدء الدورة الشهرية أو أثناء الحمل. ويمكن أن تنخفض مستويات الحديد مع تقدمك في السن عندما تبدأ في تناول كميات أقل.

ما هي الكمية المطلوبة؟

إذا كنت رجلا، يجب أن تحصل على نحو 8 ملليغرامات من الحديد يوميا. أما المرأة التي تبلغ من العمر 19 إلى 50 عاما، فهي بحاجة إلى أكثر من ضعف ذلك: نحو 18 مجم في اليوم، ويزداد هذا المستوى إلى 27 مجم إذا كانت حاملا وينخفض إلى 10 مجم عند المرضع. وبعد سن الخمسين تنخفض احتياجات النساء إلى كمية احتياجات الرجال ذاتها.

ماذا لو كنت نباتيا؟

لا يمتص جسمك الحديد من الخضراوات بالسهولة ذاتها التي يمتصها من البروتين الحيواني، مثل: الأسماك، والدجاج، واللحوم. ولهذا السبب يجب على النباتيين مضاعفة كمية الحديد اليومية التي يوصي بها الأطباء لمن يتناولون اللحوم. وهذا يعني 14 مجم للرجال، و32 مجم للنساء من سن 19-50. ويمكنك فعل ذلك إذا تناولت نظاما غذائيا متنوعا وحصلت على الكثير من فيتامين (C) في الأطعمة بما في ذلك البرتقال والفلفل الأحمر والفراولة والبروكلي، ما يساعد جسمك على امتصاص الحديد.

ما الأطعمة الغنية بالحديد؟

يعتبر المحار وكبد البقر والفاصوليا البيضاء والعدس والسبانخ من أفضل مصادر الحديد الطبيعية. وتعد اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والدواجن مصادر حيوانية رائعة، تساعد جسمك على امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى، مثل: الفول، والمكسرات، والبذور، والفواكه المجففة، والحبوب الكاملة، والخضراوات الورقية الخضراء.

ويوجد الحديد _أيضا_ في العديد من منتجات الحبوب ”المدعمة“ مثل: الخبز، وحبوب الإفطار، وعليك التحقق من الملصق لمعرفة المقدار الموجود فيها.

هل أنت بحاجة إلى مكملات الحديد؟

لا تحتاج النساء اللواتي مررن بانقطاع الطمث والرجال لمكملات الحديد، لأنه بالإمكان الحصول على ما يكفي من الحديد من الطعام. ويمكن أن يسبب الكثير من الحديد تقلصات في المعدة، والإمساك، والغثيان، والإسهال، والدوار.

كما يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك امتصاص ما يكفي من الزنك، والجرعات الزائدة من مكملات الحديد، ويمكن أن يسبب مشاكل تهدد الحياة للأطفال الأصغر من 6 سنوات. كما أن معظم البالغين يجب ألّا يتناولوا أكثر من 45 مجم من الحديد يوميا، لذلك من الأفضل أن تسأل طبيبك أولا قبل ذلك.

إذا كنتِ حاملا

أنتِ بحاجة إلى المزيد من الحديد لمواكبة كمية الدم الأكبر التي تغذيك أنت وطفلك الذي ينمو. وإذا حدث نقص في الحديد، قد يولد طفلك في وقت مبكر جدا أو يكون وزنه منخفضا. كما أنه يمكن أن يسبب مشاكل في أجزاء من نمو دماغ طفلك.

الأطفال

لا يحصل نحو 10% من الرضع والأطفال الصغار على ما يكفي من الحديد، وإذا ولد طفلك الصغير مبكرا أو كان يعاني من نقص الوزن، فقد لا يكون لديه الكثير من الحديد في جسمه. حتى الطفل الكامل لديه ما يكفي لبضعة أشهر فقط قبل أن ينفد، وإذا لم يتم إعادة تخزينه فقد يؤدي هذا النقص المبكر في الحديد إلى مشاكل في السلوك والانتباه لاحقا.