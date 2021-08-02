أول عملية تبادل كِلى بين الإمارات وإسرائيل تنقذ حياة مريضة فلسطينية (فيديو إرم)

أنقذت أول عملية تبادل كِلى بين الإمارات وإسرائيل، حياة الفلسطينية ولاء عزايزة، بعد 5 أعوام من معاناتها مع المرض.

وقالت عزايزة -وهي من عرب إسرائيل- في مقابلة مع ”إرم نيوز“، إنها أجرت عملية زرع كِلى، بعد أن وجدت أخيرا كِلية ملائمة، من امرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت زراعة الكِلية للمريضة الفلسطينية ولاء، ضمن مشروع عملت عليه إسرائيل منذ 5 أعوام؛ يهدف إلى تبادل الأعضاء البشرية مع دول خارجية انضمت إليه دولة الإمارات، بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

وأعربت ولاء عن رغبتها في معرفة الشخص الذي تبرع لها بالكِلية، واصفة حصولها على كِلية، بعد كل هذه المعاناة، بأنه ”كنز“.

وأجريت عملية زراعة الكِلى في مستشفى ”رمبام“ بمدينة حيفا. وفي الوقت ذاته، أجريت عملية في مستشفى بتل أبيب، هي عبارة عن استئصال كِلى تبرع بها زوج ولاء عزايزة، لصالح امرأة تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مشروع تبادل الكِلى.

وقال الدكتور طوني كرام، المشرف على عملية زراعة كِلى للمريضة الفلسطينية ولاء، إن ”المشكلة لدى المريضة، أن جسمها كان لا يتقبل الكثير من الكِلى، حيث كان هناك 13 محاولة سابقة، لزراعة كِلية لولاء، لكن لم يكن هناك تطابق نهائيا“.

وأضاف كرام، أنه ”قد يكون ذلك بسبب اختلاف البيئة التي تعيش فيها المتبرعة، ما ساهم في أن يحصل تطابق كامل فيما يتعلق بالكِلية التي وصلتها من أبو ظبي“، مشيرا إلى أنه ”لم نحصل على التطابق من الكِلى التي كان ينوي زوجها التبرع لها بها“.

وشدد الدكتور كرام، على أن المشروع ”قد يساهم في تعجيل حصول من هم على القوائم، على كِلى بشكل أسرع“.

وجاء تبادل الكِلى بمحض الصدفة، بعد استفسار سيدة مريضة مقيمة في الإمارات عن ذلك، بحسب البروفيسور رافي بئير، رئيس المركز الوطني لزراعة الأعضاء في إسرائيل.

وبعد إجرائها العملية، بدأت المريضة ولاء عزايزة، تخطط للقيام بنشاط يرفع الوعي بين المرضى، أينما كانوا، بهدف التركيز على أهمية التبرع لإنقاذ حياة الآخرين.