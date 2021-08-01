منها زيت الزيتون.. 5 أطعمة مضادة للشيخوخة يجب عليك تجربتها

يطمح الجميع إلى الحصول على بشرة خالية من العيوب، مع وهج شبابي مشرق، خال من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ونقدم إليك طريقة بسيطة، لكنها فعالة، لمواجهة جميع أضرار الجذور الحرة في الخلايا، تتمثل في تناول طعام صحي غني بالمواد المغذية لبشرتك، يساعدك على التخلص من جميع علامات الشيخوخة المبكرة.

فالطبيعة زودتنا بمواد غذائية وفيرة على شكل فواكه وخضروات ملونة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والوقود الذي يحتاجه الجسم بشكل يومي.

إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن لم يكن أبدًا فكرة سيئة، لأنه لا يساعدك فقط على عيش حياة صحية وخالية من الأمراض، بل يمكن أن يساعدك على فقدان الدهون والحفاظ على وزن صحي، ويحافظ على عقلك شابًا وصحيًا.

وفيما يلي 5 مواد غذائية مضادة للشيخوخة، يجب أن تجربها للتخلص من جميع علاماتها المبكرة:

زيت الزيتون

زيت الزيتون من الزيوت المفيدة والغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وهو معروف جيدًا بتأثيراته المضادة للالتهابات على الشعر والجلد.

ويساعد زيت الزيتون على تحسين مرونة الجلد ويجعله متماسكًا، كما يعمل كحاجز واق للجلد، ويساعد على تحسين ترطيب البشرة.

ويعرف زيت الزيتون بأنه عامل مضاد للأكسدة، إذ يمنع عملية الأكسدة، وهي العملية التي يتم فيها إنتاج مواد كيميائية مدمرة للخلايا تسمى الجذور الحرة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتساهم في تطور السرطان.

وبخصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد زيت الزيتون على التحكم في نمو البكتيريا على الجلد، ويمكن استخدامه لعلاج العدوى البكتيرية على الجلد، وتحسين التئام الندبات.

وهذا الزيت المشهور بخصائصه المرطبة سيساعدك في الحصول على بشرة متوهجة وناعمة ونضرة، لهذا، ننصحك بإضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي اليومي.

الشاي الأخضر

يمكن أن يساعدك هذا المشروب الصحي، الذي يحتوي على العديد من الفوائد، على إنقاص الوزن وإزالة السموم من الجسم، وتحسين أداء الدماغ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، والوقاية من مرض السكري.

كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول، والتي لديها القدرة على محاربة الالتهاب ومقاومة الأنسولين.

وتعمل مضادات الأكسدة هذه أيضًا على حماية الكولاجين المخزن في الجسم، من خلال حماية وإصلاح الخلايا، مثلما تساعد على مكافحة علامات الشيخوخة، مثل: الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتمنحك بشرة صحية مصحوبة بتوهج طبيعي.

وتساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الشاي الأخضر على تقليل التورم والاحمرار والتهيج على الجلد، حيث يساعد على تهدئة الأمراض الجلدية الناتجة عن التهاب الجلد الجدري والصدفية والوردية.

ويحتوي الشاي الأخضر على فيتامين B، وخاصة فيتامين B-2، الذي لديه القدرة على الحفاظ على مستويات الكولاجين في الجلد، مما يحسن قوامها المتين ويحافظ على شباب بشرتك لفترة طويلة.

الرمان

هذه الفاكهة الحمراء غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تأتي بالعديد من الفوائد الصحية مثل الوقاية من أمراض القلب، المساعدة في الهضم، والوقاية من السرطان وغيرها.

كما أن الرمان غني بالبوريكالاجين وفيتامين C الذي يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، إذ تساعد هذه المركبات أيضًا في تقليل ضرر الخلايا بالجسم، ويساعد الرمان الغني بمضادات الأكسدة على تقليل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة من خلال زيادة تجديد الخلايا.

وأيضًا، تساعد هذه الفاكهة الفائقة على تقليل ضرر الجذور الحرة على الجلد، مما يؤدي إلى تقليل الالتهاب، وبالتالي تساعد في تقليل أعراض الأمراض الالتهابية مثل الأكزيما وحب الشباب.

البطاطا الحلوة

يعتبر هذا النوع من الخضار النشوي غذاء مضادا للشيخوخة، وله قيمة غذائية عالية، والعديد من الفوائد الصحية، مثل: تحسين الرؤية، تحسين صحة الأمعاء، دعم جهاز المناعة، وتعزيز صحة الدماغ وغيرها.

كما أن البطاطا الحلوة مليئة بفيتامين c، وبالتالي فإنها تحفز على إنتاج الكولاجين الذي يساعد بدوره على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

وتحتوي أيضًا على مستويات عالية من بيتا كاروتين، التي عند تناولها تتحول إلى الشكل النشط لفيتامين A، كونه عنصرًا غذائيًا أساسيًا يدعم نمو الخلايا وإنتاجها، إذ يساعد فيتامين A على زيادة إنتاج الخلايا السليمة.

والبطاطا الحلوة غنية بمضادات الأكسدة، ولها خصائص مضادة للشيخوخة، وتساعد في تحييد جزيئات الجذور الحرة غير المستقرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

العسل

العسل الخام مليء بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد على إطالة عمر الجلد، كما يساعد على عكس عمل السموم التي تمتصها بشرتنا بشكل يومي بسبب تعرضها للعديد من الملوثات إلى جانب الأوساخ وجزيئات الغبار.

ومن خلال عكس الأضرار التي تسببها هذه السموم، يساعد العسل على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على بشرتك، ويشدها ويعطيها مظهرًا قويًا.