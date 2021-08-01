إيران.. وزير الصحة يدعو خامنئي لإغلاق البلاد لمواجهة موجة "مدمرة" من كورونا

دعا وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في رسالة وجهها إلى المرشد علي خامنئي، إلى الموافقة على مقترح بإغلاق البلاد لمدة أسبوعين، ونشر القوات العسكرية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية، وذلك تجنبا لـ“انهيار الأوضاع“ في ظل تفش واسع لفيروس كورونا.

وتتصاعد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، في إيران، حيث تشهد البلاد موجة خامسة وصفها نمكي بـ“المدمرة“.

وقال وزير الصحة في رسالته التي نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، والموجهة إلى خامنئي: ”نطالب بالموافقة على إغلاق جدي لمدة أسبوعين واستخدام القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون لمواجهة الأشخاص الذين ينتهكون البروتوكولات الصحية لمواجهة كورونا“.

وأضاف أن ”إغلاق وتعطيل البلاد لمدة أسبوعين واستخدام القوة العسكرية سيساهم بشكل كبير في الحد من تفشي فيروس كورونا، وتخفيف العبء على المستشفيات، وتخفيف الضغط المذهل على الكوادر الطبية والصحية“.

وتابع: ”تدخلكم الجاد واستخدام كافة إمكانيات البلاد، أمر ضروري لمواجهة هذه الموجة المدمرة بجدية، لأننا إذا تأخرنا في اتخاذ القرار، ستكون أبعاد الكارثة أوسع وأثقل على البلاد“.

وحذر وزير الصحة، خامنئي، من انهيار الأوضاع الصحية في البلاد، مع تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا ”دلتا“، مضيفا: ”قلنا إننا إذا لم نأخذ الأمر على محمل الجد، وإذا لم نتبع البروتوكولات ولم نغلق الحدود ونمنع دخول الرعايا الأجانب خاصة من الدول المجاورة شرق إيران، فسينهار النظام الصحي“.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أعلنت إيران عن تسجيل 366 حالة وفاة بفيروس كورونا، مع تسجيل 32 ألفا و511 حالة إصابة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في إيران إلى قرابة 91 ألف شخص، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 3 ملايين و900 ألف شخص منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، أواخر شباط/ فبراير العام الماضي.

وفي الأيام الأخيرة، تحدثت تقارير عديدة عن امتلاء أسرة المستشفيات في معظم أنحاء إيران، لا سيما في طهران، ومدينة مشهد شمال شرق البلاد، التي تعد ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة من حيث عدد السكان.

وحسب الإحصائيات الرسمية، تلقى 9 ملايين و925 ألفا و603 أشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في إيران، فيما تلقى 2 مليون و741 ألفا و979 شخصا، الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات المعطاة في البلاد 12 مليونا و667 ألفا و582 جرعة.