تمارين رياضية بسيطة للتغلب على آلام الرقبة

قد نشعر جميعا بضيق أو إزعاج في منطقة العنق، نتيجة قضاء ليلة أرق من قلة النوم أو بسبب الجلوس بشكل منحن لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر والشاشات؛ ما يترك الرقبة مشدودة ويسبب لها مشاكل.

إذا كنت تريد حلا طويل الأمد لعلاج متاعب تصلب الرقبة أو طريقة وقائية لمنع حدوثها في المقام الأول، فعليك بالتركيز على أكثر من مجرد رقبتك حسب ما أكد عدد من خبراء العلاج الطبيعي واللياقة البدنية، وذلك عبر الوعي بالمنظومة كاملة، بحسب موقع ”إي تايمز“.

وقبل أن تتمكن من العمل على تخفيف هذا الضيق، يجب أن تفهم أولا ما الذي قد يسبب آلام الرقبة. يؤدي سحب رأسك وكتفيك وظهرك الأوسط للأمام إلى حدوث تشنج الرقبة، وتبدأ في الشعور بالضيق والتصلب.

وبحسب خبراء، يمكن أن يكون التنفس سببا محتملا آخر لآلام الرقبة، إذ لا يتنفس الأشخاص بعمق، خاصة عندما يعانون من التوتر.

إذا كنت تتعامل مع تصلب الرقبة فإن العمل على الجلوس والوقوف في وضع محاذاة، والتنفس من الحجاب الحاجز (التنفس بعمق) هما المفتاحان لذلك، لكن قد تلعب ممارسة تمارين التمدد دورا مهمّا بعد ذلك.

ثني جانب العنق والدوران

قم بتحريك رأسك جانبا ومحاولة لمس كتفيك بأذنك. هذا يعد تمرينا جيدا لتمديد رقبتك، ولا تنس أن تتنفس.

وضعية لف الكتف

الأكتاف هي المكان الذي تتجمع فيه الآلام. يمكنك تحريك كتفيك للأمام ثم العودة للوضعية الأولى، عليك أن تشعر بارتخاء العضلات.

وضعية الطفل

يمكن أن يساعدك الركوع على أربع على تمدد ليس فقط عضلات رقبتك، ولكن يمكنك _أيضا_ تخفيف آلام الظهر.

وضعية القطة/البقرة

يستهدف هذا التمرين العمود الفقري والبطن ويتضمن تحريك العمود الفقري من وضع مستدير.

وفيه تجثو على الركبتين وتمد يديك إلى الأمام، تنفس وأنت تقوم بتقويس أسفل ظهرك مع رفع رأسك، تخفف ممارسة هذه الوضعية الألم وتحسن _أيضا_ صحة العمود الفقري.

تمدد الكرسي

العادات التي نعيشها في مكاتبنا، خاصة أثناء الجلوس، يمكن أن تسهم في عدم الراحة، خلال أوقات العمل.

يمكنك دائما أخذ قسط من الراحة والقيام ببعض تمارين تمدد الجلوس البسيط .

وضعية الانحناء من الذقن إلى الصدر

يتضمن هذا التمدد ثني رأسك للأمام وتقريب ذقنك قدر الإمكان من صدرك، إذ يمكن لهذه الوضعية أن تخفف التصلب بمنطقة الرقبة.

التمدد المريح

أثناء القيام بتمارين الإطالة اللطيفة التي تتضمن جذب كتفيك نحو الأذنين، يكون من الأهمية ممارسة تمارين التنفس بشكل سليم.