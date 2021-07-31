منها التخلص من "السموم الرقمية".. ممارسات بسيطة للاعتناء بجسمك

قد يكون الاعتناء بالجسم في نهاية قائمة مهامك المتزايدة باستمرار. لكن تذكر جيدا، ليس لديك سوى جسم واحد فقط، ومن المهم أن تعتني به جيدا، وأن تجعل صحتك على رأس أولوياتك.

ومن ممارسة التمارين القصيرة إلى التخلص من السموم، إليك بعض الممارسات الصحية البسيطة التي يمكنك وضعها بسهولة ضمن روتينك اليومي.

إعداد وجبات صحية

يعد تحضير وجباتك للأسبوع المقبل طريقة رائعة للتحفيز لعادات أكل صحية. وأفضل طريقة للبدء بذلك، هي التركيز على وجبة واحدة، مثل إعداد وجبات غذاء صحية ومغذية يمكنك تخزينها في الثلاجة.

لن يؤدي هذا إلى إيقاف الرغبة في تناول الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة عندما تبدأ معدتك في التقلص فقط، بل من المحتمل أن توفر المال على المدى الطويل.

ممارسة الرياضة

أجسامنا ليست مخصصة للجلوس على مكتب طوال اليوم، لذا تأكد من إدراج بعض التمارين الرياضية ضمن روتينك اليومي. وتعتبر تمارين الهيت ”HIIT“ مثالية للأشخاص الذين يعانون من ضيق الوقت، كما يمكنك ممارسة تمارين العرق من 10-20 دقيقة.

روتين للعناية بالبشرة

قد يبدو روتين العناية بالبشرة ممارسة صعبة، لكنه في الواقع سهل التنفيذ، ولا يحتاج إلى الكثير من المنتجات.

ابدأ فقط باتباع روتين أساسي من ثلاث خطوات، التنظيف والترطيب واستخدام واقٍ من الشمس، يحتوي على درجة حماية ليست أقل من 30 للحماية من أشعة الشمس الضارة. كما يمكنك التأكد من حصولك على العناصر الغذائية الكافية للحفاظ على بشرتك في أفضل حالاتها من خلال اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع.

التخلص من السموم الرقمية

نعم، نحن ملتصقون وجها لوجه، أمام هواتفنا وأجهزتنا اللوحية والمحمولة طوال الوقت، فهي لا تفيد صحتنا، ولا أعيننا، وقد تسبب الكثير من الأضرار الصحية، بما في ذلك إجهاد العين والصداع، وصعوبة التركيز، لكن لحسن الحظ، هذه الأعراض ليست خطيرة ويمكن أن تزول بمجرد إراحة عينيك عن تلك الأجهزة.

وللتخلص من تلك السموم الرقمية، ينصح بعدم تفقد الهاتف إلا بعد تناول الإفطار، كما يجب وقف مشاهدة التلفاز أو أي من الأجهزة الرقمية قبل النوم بساعة، وتذكر أن تقوم بفحص عينيك، وإذا كنت قلقا بشأن أعراض إجهاد العين، فعليك التحدث مع أخصائي العيون.

تناول كمية كافية من المياه

يعد شرب الكثير من الماء من أسهل وأفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لجسمك؛ لأنه ضروري للعديد من الوظائف الحيوية، حيث توصي هيئة الصحة البريطانية بتناول من 6-8 أكواب من السوائل يوميا، أي حوالي 1.2 لتر.

أيضا، إذا كنت لا تستطيع تحمل طعم الماء العادي، فحاول نقعه بالفواكه الطازجة والخضراوات والأعشاب.

الحصول على قسط من الراحة

متى كانت آخر مرة حصلت فيها على استراحة مناسبة؟

إذا كنت لا تستطيع التذكر، فقد حان الوقت لأخذ قسط من الراحة، حيث يمكن أن يساعدك الابتعاد عن الروتين اليومي في التخلص من التوتر، ونأمل أن تعود وأنت تشعر بالراحة، وضع في اعتبارك أن وقت الراحة يمكن أن يعني قضاء بعض الوقت لنفسك، فكر في قراءة كتاب مع فنجان قهوة أو الاستمتاع بالاسترخاء في الحمام.