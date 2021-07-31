امرأة حامل ترفض لقاح كورونا فتتعرض لكارثة صحية خلال الولادة

رفضت سيدة من ولاية فلوريدا الأمريكية تلقي لقاح فيروس كورونا بسبب حملها، فانتهى بها الأمر إلى دخول العناية المركزة، وإجراء ولادة قيصرية عاجلة بعد أن أصيبت بالفيروس المميت.

وحسب ما ذكرت شبكة ”WPBF“ الإخبارية، فقد تم نصح السيدة التي تدعى كريستين هاتون، من ”بالم بيتش جاردنز“ في فلوريدا، بالحصول على اللقاح من قبل طبيب التوليد الخاص بها، لكنها رفضت تلقي اللقاح، خوفا أن يتعرض جنينها لأي أذى.

وأفادت الشبكة، أن كريستين قامت بالذهاب إلى المستشفى، خلال شهرها التاسع، بعد أن شعرت بتوعك وصُدمت عندما علمت أنها مصابة بفيروس كورونا.

وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية، ما استدعى الأطباء إلى إجراء ولادة قيصرية عاجلة.

وقضت كريستين أكثر من أسبوع في المستشفى، بما في ذلك عدة أيام في وحدة العناية المركزة (ICU)، كما احتاجت إلى عمليات نقل دم متعددة.

وبعد عودتها إلى المنزل لتربية ابنتها المولودة حديثا، قالت كريستين إنها تأسف لعدم حصولها على اللقاح وتأمل في تثقيف الأمهات الأخريات حول المخاطر الصحية الكبيرة التي يواجهنها إذا أصبن بفيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته شبكة WPBF، فقبل أسبوع واحد من ولادة طفلتها، لم تكن كريستين على ما يرام وكانت تشعر بالتعب الشديد، لذلك أخذها زوجها إلى المركز الطبي.

واعتقدت كريستين في بداية الأمر، أنها كانت تعاني من الجفاف، لكنها صُدمت بعد إجراء الفحوصات، وثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وسرعان ما نصح الأطباء كريستين بدخولها إلى المستشفى حتى يتمكنوا من متابعة حالتها حتى موعد ولادتها، إلا أن حالتها الصحية قد تدهورت بسرعة كبيرة.

وكشفت كريستين، كيف كانت تعاني من صعوبة التنفس، ما أضطر الأطباء إلى وضعها على جهاز الأكسجين، وأخبرها الأطباء أنها بحاجة إلى إجراء ولادة قيصرية في وقت عاجل.

وأضافت: ”لم أكن أخشى على نفسي، كنت أتمنى ولادة طفلتي بشكل سليم“.

وبالفعل، وضعت كريستين ابنتها الرضيعة، التي تدعى ”بالمر“، بصحة جيدة دون أي مضاعفات، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن والدتها، التي أمضت ثمانية أيام في المستشفى، أربعة منها في وحدة العناية المركزة، كما احتاجت إلى تسع عمليات نقل دم.

جدير بالذكر، أنه لم يتم تضمين النساء الحوامل في التجارب السريرية لأي لقاح معتمد في الولايات المتحدة، لأن الباحثين لا يريدون المخاطرة بصحة الأمهات الحوامل.

ومع ذلك، تواجه هذه الفئة من السيدات خطرًا كبيراً للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، كما تظهر بيانات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن مريضات كوفيد-19 من الحوامل أكثر عرضة لدخولهن وحدات العناية المركزة بثلاث مرات من النساء غير الحوامل المصابات بالفيروس.

كما وجدت إحدى الدراسات الدولية، بقيادة جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد أكثر عرضة للوفاة بمقدار 22 مرة من غيرهن.

من جهته، قال طبيب التوليد، الدكتور دودلي براون جونيور للشبكة إن كريستين ليست المريضة الوحيدة الحامل التي رفضت اللقاح، فهناك المزيد من السيدات الحوامل اللاتي رفضن تلقي اللقاح.

وينصح الدكتور براون مرضاه بتلقي اللقاح، فهو آمن وفعال إذ خطر حدوث مضاعفات من فيروس كورونا أعلى بكثير من مخاطر الآثار الجانبية للقاح.