الخزامى والبابونج والكرز.. تعرف على العلاجات الطبيعية للأرق

يلجأ الكثير من الناس إلى العلاجات العشبية الخالية من العقاقير للحصول على نوم أفضل في الليل بعد معاناة طويلة من الأرق الناتج عن أسباب عديدة.

لكن حتى تلك العلاجات يمكن أن تسبب آثارًا جانبية أو تتداخل مع طريقة عمل أدويتك، لذلك عليك التأكد مما تتناوله والتحدث مع الطبيب إذا كنت تتناول هذه العلاجات لفترة طويلة، بحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي.

الميلاتونين

هذا الهرمون يُعرّف جسمك بموعد النوم والاستيقاظ. وتشير الأبحاث إلى أن مكملات الميلاتونين يمكن أن تخفف من مشاكل النوم مثل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة،

ومشاكل النوم.

ويعد الميلاتونين آمنًا للبالغين الأصحاء إذا تم تناوله لبضعة أسابيع أو أشهر فقط. وتشمل الآثار الجانبية: الصداع، والدوخة، والغثيان.

زهرة الخزامى

جرب شم هذه الزهرة الأرجوانية قبل موعد نومك، رائحتها تبطئ معدل ضربات القلب، وتخفض ضغط الدم، ودرجة حرارة الجلد، ما يمكن أن يمهد الطريق للنوم.

ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين غفوا في غرفة مليئة بالخزامى كانوا يتمتعون بنوم عميق ومريح أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وإذا كنت تريد تجربتها قم بتشغيل رشاش زيت عطري في غرفة نومك، أو أضف بضع قطرات إلى غطاء الوسادة.

زيت CBD

هو مركب من نباتات الماريغوانا والقنب، ويمكن أن يساعدك على النوم. ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوها شعروا بقلق أقل، وناموا بشكل أفضل في غضون شهر. ولا يزال الخبراء يبحثون في المقدار المطلوب، لكن تشير الأبحاث إلى جرعة من 25-175 ملليغرامًا في اليوم.

الكافا

يؤخذ هذا النبات الأصلي جنوب المحيط الهادئ لعلاج القلق، فيما تشير الأبحاث إلى أن الكافا مفيد أيضًا للنوم إذ أنه قد يخفف الأرق الناجم عن الإجهاد.

لكن تم ربط مكملات الكافا بخطر تلف الكبد الخطير. لذا تحدث إلى طبيبك إذا كنت تفكر في تناول الكافا. ويُعتقد أن المكملات المصنوعة من الجذر فقط ، وليس الساق أو الأوراق قد تكون أكثر أمانًا.

جلايسين

يمكن أن يكون لهذا الحمض الأميني الصغير تأثير كبير على نومك، إذ أنه قد يرفع كمية السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تؤثر على النوم. كما أنه يساعد على تدفق الدم، ويخفض درجة حرارة جسمك، وكلاهما يشجعك على النوم. وتعد مكملات الجلايسين آمنة. جرب تناول 3 غرامات قبل ساعة من موعد النوم.

البابونج

يستمتع به كثير من الناس كشاي أعشاب مهدئ، ولسبب وجيه وهو أن هذا النبات الذي يشبه الأقحوان له تأثير مهدئ بفضل مضادات الأكسدة التي تسمى apigenin. إنه يعمل على بعض مستقبلات خلايا الدماغ التي تساعدك على الاسترخاء والنوم. و البابونج آمن، لكن يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية.

زهرة العاطفة

إنه نوع من الكرمة المستقلة، ولطالما استخدم الأمريكيون الأصليون زهرة العاطفة لخصائصها المهدئة. ويحتوي النبات على مادة GABA، وهي مادة كيميائية في الدماغ تؤثر على مزاجك ونومك. وقد وجدت إحدى الدراسات أن الناس أفادوا أنهم حصلوا على قسط أفضل من الراحة أثناء الليل عندما ارتشفوا كوبًا من شاي زهرة العاطفة.

المغنيسيوم

قد تصعّب المستويات المنخفضة من هذا المعدن عليك النوم أو البقاء نائمًا. وتشير الدراسات إلى أن مكملات المغنيسيوم قد تحسن النوم لدى كبار السن وذوي متلازمة تململ الساقين. احصل على ما يكفي من هذا الفيتامين في الأطعمة مثل المكسرات والخضراوات الورقية. وتحتاج النساء 310-320 ملليغرامًا في اليوم ، بينما يحتاج الرجال 400-420 ملليغرامًا. عليك استشارة الطبيب عما إذا كان يجب عليك تناول مكمل غذائي لأن الكثير من المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى التشنجات والغثيان.

عصير الكرز

الكرز الحامض هو مصدر طبيعي للميلاتونين، وهو هرمون أساس للنوم، وتظهر الأبحاث المبكرة أن شرب عصير الكرز الحامض يزيد من كمية الميلاتونين في جسمك. كما أنه يساعد الناس على النوم بشكل أكثر صحة ولفترة أطول.