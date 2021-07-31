سرطان الرئة.. أسباب وأعراض المرض الفتاك

يبدأ سرطان الرئة عندما تنمو خلايا غير طبيعية خارج نطاق السيطرة في الرئة، والتي يمكنها غزو الأنسجة المجاورة وتشكيل أورام، ويمكن أن يبدأ سرطان الرئة في أي مكان في الرئتين، ويؤثر على أي جزء بالجهاز التنفسي.

كما يمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية أو تنتقل إلى الغدد الليمفاوية وأجزاء أخرى من الجسم، وهناك قناعة توثقها الدراسات تفيد بأن الأشخاص الذين يدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان، حيث إنه عندما يدخن الشخص يدمر خلايا بطانة الرحم تدريجيًا.

ويؤدي التدخين إلى تغيير أنسجة الرئة، كما أن الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين السلبي لفترة طويلة من الوقت، معرضون أيضًا لخطر الإصابة، ويمكن أن يحدث سرطان الرئة أيضًا لمن لم يدخنوا مطلقًا.

وينقسم سرطان الرئة إلى سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة (SCLC)، وسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، وعادة ما ينمو سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة بسرعة أكبر ويكون أكثر عرضة للانتشار من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.

تشخيص سرطان الرئة

تساعد الأعراض والتاريخ الطبي الخاص بالمريض – خاصة إذا كان لديه أي تاريخ من السرطان في العائلة – على تحديد مدى احتمالية الإصابة بسرطان الرئة.

وعادة ما يتم اكتشاف سرطان الرئة لأول مرة من خلال تصوير الصدر بالأشعة السينية أو المقطعية.

ومع المزيد من الاختبارات، نستطيع معرفة نوع الخلايا السرطانية، وما إذا كانت قد انتشرت خارج الرئة. كما تكشف هذه الاختبارات المرحلة التي وصل إليها السرطان.

أنواعه

ينقسم سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) من المرحلة الثالثة إلى مراحل IIIA وIIIB وIIIC.

وفي المرحلة الثالثة IIIA، تكون الأورام موجودة في الرئة فقط، وفي المرحلة الثالثة IIIB، يبلغ حجم الورم 5 سم أو أصغر، وينتشر السرطان إلى العقد الليمفاوية فوق عظمة الترقوة على نفس الجانب من الصدر مثل الورم الأساس أو إلى أي عقد ليمفاوية على الجانب الآخر من الصدر مثل الورم الأساس.

أما المرحلة IIIC، فينتشر سرطان الرئة إلى الغدد الليمفاوية فوق الترقوة، وكذلك إلى الجانب الآخر من الصدر. ويمكن أن يكون قد وصل إلى جدار الصدر أو عظم الصدر أو الأنسجة الأخرى المجاورة أيضًا.

الأعراض

تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الرئة: الشعور بألم في الصدر، وفقدان الوزن غير المبرر، والسعال المستمر مع وجود دم وضيق التنفس، وألم في العظام.

العلاج

قد يشمل علاج سرطان الرئة الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو مزيج من هذه العلاجات. كما أن اكتشاف الإصابة بالسرطان مبكرًا يمكن أن يساعد على سرعة الشفاء، وتغيير حياتك.