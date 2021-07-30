دعوات لإغلاق مدينة مشهد الإيرانية بسبب كورونا (فيديو)

دعت الحكومة المحلية في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، اليوم السبت، إلى إغلاق المدينة وتعطيل الدوام خوفًا من حدوث كارثة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومشهد هي عاصمة محافظة خراسان رضوي، وتعد ثاني أكبر المدن الإيرانية بعد العاصمة طهران، ويسكنها قرابة 3 ملايين نسمة، ويقصدها ملايين الزوار والسياح لأنها تضم مراقد دينية، ومناطق سياحية.

وقالت الحكومة المحلية في بيان لها نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم السبت، ”خلال المتابعة من قبل مجلس مدينة مشهد (الحكومة المحلية)، للأسف، كانت تجربة الأيام الثلاثة الماضية في مدينتنا غير مسبوقة من حيث عدد المرضى والوفيات بسبب فيروس كورونا“.

وأضاف البيان أن ”مدينة مشهد لم تشهد منذ 18 شهرًا الماضية مثل هذه الأوضاع الصحية المتدهورة بسبب فيروس كورونا“، محذرًا من ”أن كارثة رهيبة تحدث في مشهد“.

من جهته، طالبت منظمة النظام الطبي، ومجموعة من الأساتذة والأطباء بجامعة العلوم الطبية في مشهد، المواطنين بإلغاء الحفلات العائلية، والتجمعات في المدينة، مضيفة:“ إذا كنا قد فقدنا كبار السن والضعفاء بسبب هذه الجائحة، فإننا نشهد اليوم امتلاء المستشفيات بالمصابين من الشباب والأطفال“.

وقالت تقارير طبية إيرانية:“ أظهرت دراسة إحصائية تتعلق بمرضى فيروس كورونا الذين يدخلون المستشفيات تحت رعاية جامعة العلوم الطبية أن ثلث هؤلاء هم من غير سكان مدينة مشهد، مما يشير إلى وجود عدد كبير من المسافرين والسياح في مشهد“.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية“ إن 70 شخصًا فقدوا حياتهم في مدينة مشهد، الليلة الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد“.

وأظهر مقطع فيديو عددًا كبيرًا من المصابين وهم يتخذون من حديقة مستشفى الإمام الرضا بمدينة مشهد مكانًا لعلاج المصابين بسبب امتلاء المستشفى.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس وحدة العناية المركزة بمستشفى الإمام الرضا في مشهد، الدكتور علي رضا صداقت، أنه بسبب زيادة عدد مرضى الموجة الخامسة من كورونا في مشهد، فإن الحجر الصحي لهذه المدينة لا يقل عن 10 أيام ضروري.

وأضاف صداقت:“ معدل مراعاة البروتوكولات الصحية في مشهد من قبل الناس وصل إلى 35٪، وتجاهل الناس القيود، وفتحت جميع الأعمال، وتمت إقامة الأعراس وأعياد الميلاد رغم التحديات الرئيسة التي تواجه مكافحة كورونا“.

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، فقد سجلت إيران 270 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى الضحايا الكلي إلى 90 ألفًا و344 شخصًا، فيما سجلت البلاد أكثر من 24 ألف إصابة، وبذلك يكون عدد المصابين 3 ملايين، و851 ألفًا و162 شخصًا.

وتشكك العديد من المنظمات الطبية في إيران بالعدد الفعلي للوفيات من كورونا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات قد يصل إلى أكثر من ضعفي هذا العدد.