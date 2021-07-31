عادات يومية يمكن أن تؤدي إلى سرطان "مميت".. تعرف عليها

كشف تقرير جديد لموقع ”eatthis“ المتخصص بالصحة واللياقة، عن بعض العادات المتبعة في حياتنا والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بعدد من السرطانات القاتلة.

وقال التقرير إن الوقاية من الإصابة بالسرطان قد لا تتوقف عند تعديلنا لبعض الأنماط الحياتية، مثل: التغذية، ووزن الجسم، والنشاط البدني، والتدخين.

وأوضح أن هذه ليست العناصر الوحيدة من روتينك اليومي الذي قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وقدم المزيد، بما في ذلك بعض العادات المفاجئة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

النوم

تحذر دراسات طبية متكررة من عدم الحصول على معدل النوم الطبيعي لدى الإنسان (يحصل البالغون على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة)، وتشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن النوم السيئ يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض السرطان والقلب.

وتقول المؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم:“قد يزيد النوم غير الكافي بشكل غير مباشر من مخاطر الإصابة بالسرطان، وقلة النوم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسمنة، وبالتالي تتوسع دائرة الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط قلة النوم بمشاكل الجهاز المناعي مثل الالتهاب المستمر، والذي يعتقد أنه يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

الوحدة

وخِلُصت دراسات إلى أن الشعور بالوحدة قد يتسبب في إصابة الجسم بالالتهابات. ومع مرور الوقت، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة ”Antioxidants and Redox Signaling“، فإن الالتهاب المزمن الناجم عن الشعور بالوحدة ”قد يمثل آلية رئيسة في تطور أمراض خطيرة مثل: تصلب الشرايين، والسرطان، والأمراض التنكسية“.

وفي هذا السياق، وجد باحثون من فنلندا، أن أشخاصًا في منتصف العمر أبلغوا عن شعورهم بالوحدة، كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، مع ما يمكن أن يواجهوه من سيناريوهات أسوأ.

الكحول

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، يزيد تعاطي الكحول من خطر الإصابة بسبعة أنواع على الأقل من السرطان، بما في ذلك: الفم، والحلق، والثدي، والقولون، والمستقيم، والمريء.

ووجدت دراسة نُشرت بمجلة لانسيت (Lancet Oncology)، أنه تم تشخيص 4٪ أو نسبة 741300 حالة من تلك السرطانات السبعة في جميع أنحاء العالم، تعود إلى تناول الكحول.

المكملات الغذائية

وأوصت جهات طبية رسميًا بعدم تناول مكملات فيتامين E والبيتا كاروتين، وشددت على خطورتها، وأنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب.

ويقول الباحث جون وونغ، بمركز تافتس الطبي في بوسطن ماساتشوستس:“تشير الأدلة إلى عدم وجود فائدة من تناول فيتامين (هـ)، وأن البيتا كاروتين يمكن أن يكون ضارًا لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص المعرضين بالفعل للخطر، مثل من يدخنون، كما أنه يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب، أو سكتة دماغية ”.

مشاهدة التلفاز

إن الأشخاص الذين يمضون أكثر من ساعتين يوميًا بمشاهدة التلفاز، يزيد لديهم خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في سن مبكرة، بحسب دراسة متأخرة.

وتقول جمعية السرطان الأمريكية، التي توصي بأن يمارس جميع البالغين 150 دقيقة على الأقل من النشاط متوسط الشدة (أو 75 دقيقة من النشاط القوي) أسبوعيًا، إن ”النشاط البدني يساعد في تحسين مستوى الهرمونات والطريقة التي يعمل بها جهاز المناعة“.