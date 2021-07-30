عدوى المسالك البولية عند النساء.. مضاعفاتها وعلاجها

تكشف عدوى المسالك البولية عن وجود عدوى بكتيرية في أي جزء من الجهاز البولي، مثل المثانة أو مجرى البول أو حتى الكلى، إلا أن العدوى المتكررة يمكن أن تضر المسالك البولية العلوية وتسبب مضاعفات كبيرة قد تصل إلى الفشل الكلوي.

وحذر الأطباء من خطورة العدوى المتكررة في الجهاز البولي عند النساء، فنظرا لأن طول مجرى البول عند المرأة يبلغ حوالي 4 سم، بينما يبلغ طول مجرى البول عند الرجال من 20 لـ 25 سم؛ تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية مقارنة بالرجال، حيث تنتقل العدوى البكتيرية أسرع إلى المثانة.

ويجب على النساء ألا تتجاهل عدوى المسالك البولية المتكررة لعدد من الأسباب التي يمكن حصرها في:

مضاعفات لمرضى السكري

عندما يترافق التهاب المسالك البولية مع الحمى، فيكون الالتهاب معقدًا ويشمل الكلى أيضًا، ويمكن أن يتسبب ذلك بمضاعفات خطيرة لمرضى السكر، ويتطلب الأمر تلقي الرعاية الطبية في المستشفى، بالإضافة إلى جرعات أعلى من المضادات الحيوية.

فضلًا عن ذلك، يعاني معظم مرضى السكري بالفعل من نقص المناعة ويمكن أن يتأثروا بشدة بالتهابات المسالك البولية.

أمراض الكلى

يمكن أن تؤدي عدوى المسالك البولية المتكررة إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، والتي قد تنتهي بالإصابة بالفشل الكلوي.

تندّب الكلى

يمكن أن تسبب الإصابة المتكررة بالتهاب المسالك البولية في حدوث تندب في الكلى، وقد يؤدي تندب الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم، وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي كذلك إلى الفشل الكلوي.

طرق العلاج

تعتبر أفضل طريقة للوقاية من عدوى المسالك البولية هو الوعي بالنظافة الشخصية، حيث تعدّ عاملا مهما يساهم في الحد من عدوى المسالك البولية، كما يجب تنظيف المنطقة التناسلية من الأمام للخلف وليس العكس؛ لتجنب أي تلوث غير مقصود.

كما يجب تجنب الإمساك قدر الإمكان، باعتباره سببا شائعا آخر للإصابة بالتهاب المسالك البولية عند النساء، ويمكن أن يساعد تناول الماء مع نظام غذائي غني بالألياف في تقليل العدوى.

ويُنصح بإجراء مزرعة للبول قبل البدء في أي دورة من المضادات الحيوية لعلاج التهاب المسالك البولية وبعد أيام قليلة من الانتهاء من العلاج؛ لضمان الشفاء والقضاء على أي احتمال تكرار التهاب المسالك البولية.