هل جربتم "زيت الكريل"؟.. أفضل المكملات الغذائية للرجال

يعتبر تناول الطعام الصحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، من أهم الوسائل للحصول على صحة جيدة. ولكن في بعض الأحيان، يكون من المفضل تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وبالنسبة للرجال، تعتمد المكملات الغذائية المناسبة على الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون مرتفعة، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الرجال في جميع مراحل أعمارهم، نظرًا لأهمية التستوستيرون في صحة القلب، والذاكرة، ووظائف المخ، وتحسين جودة الصحة بشكل عام.

وفيما يلي أفضل المكملات الغذائية المهمة لصحة الرجال:

زيت الكريل

تُشبه مكملات زيت الكريل، لحد كبير، زيت السمك، إلا أنها تأتي من القشريات، ويحتوي الزيت على مستويات عالية من أحماض EDA و DHA، ونوعين من أحماض أوميغا 3 الدهنية، ومن العناصر المهمة لتحسين صحة القلب، وتقلل هذه الأحماض من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، فضلاً عن دعم الخصوبة.

الأشواغاندا

الأشواغاندا (كرز الشتاء) عشب طبيعي، يستخدم في طب الأيورفيدا لعدة قرون، ويمتلك فوائد مذهلة في المساعدة في إدارة القلق، وزيادة هرمون التستوستيرون.

ويعتبر نقص هرمون التستوستيرون، المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وهو مرتبط بزيادة دهون البطن عند التقدم في العمر، ما قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع 2، وسرطان القولون والمستقيم، وتوقف التنفس أثناء النوم، وارتفاع ضغط الدم، والموت المبكر.

غليسينات المغنيسيوم

تحتوي مكملات المغنيسيوم على العديد من الفوائد المتمثلة في تحسين صحة القلب، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وتحسين المزاج، كما تعمل على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

فيتامين د

فيتامين (د) مكمل غذائي مهم للصحة، ومفيد لقوة العظام، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام، حيث يعد فيتامين (د) مكملًا هام للرجال، ويجب تناوله عند التقدم في العمر، لأنه يعزز مستويات هرمون التستوستيرون، ويعمل على منع توقف التنفس أثناء النوم، وانخفاض التمثيل الغذائي.

البروبيوتيك

يعتبر البروبيوتيك من أهم الفيتامينات التي يجب أن يتناولها الرجال، لتحسين الصحة العامة والحفاظ عليها، والبروبيوتيك كائنات دقيقة حية، تساعد البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وتدعم الجهاز الهضمي والصحة العامة. كما ربطت الدراسات الحديثة، بين تناول البروبيوتيك، وتحسين خصوبة الرجال، ومستويات هرمون التستوستيرون.