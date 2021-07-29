لأشخاص فوق الـ60.. إسرائيل توزع جرعة ثالثة من لقاح "كورونا"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تبدأ إسرائيل توزيع جرعة ثالثة من اللقاحات ضد فيروس ”كورونا“ على مواطنيها ما فوق الستين من العمر، على ما أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يوم الخميس، في تصريح تلفزيوني.

وفي مواجهة ارتفاع الإصابات في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب تفشي المتحورة ”دلتا“ عن فيروس كورونا، أفاد بينيت عن بدء ”حملة تطعيم مكمّلة“ اعتبارا من يوم الأحد للأشخاص ما فوق الستين من العمر الذين تلقوا اللقاح قبل أكثر من خمسة أشهر.

وقال رئيس الوزراء: ”أدعو جميع المسنين الذين تلقوا اللقاح إلى الحصول على هذه الجرعة الإضافية. احموا أنفسكم“.

وأضاف أن الرئيس إسحاق هرتسوغ (60 عاما) سيتلقى الجرعة الأولى من اللقاح صباح الجمعة.

وتابع بينيت: ”بعد أيام قليلة من الجرعة الثالثة، سيكون جهاز المناعة لديكم أقوى. اللقاحات تحمي من الوفاة تماما مثل لقاح الإنفلونزا الذي يجب الحصول عليه كل فترة“.

وأشار وزير الصحة نيتسان هورفيتز، الذي أدلى بتصريحات بعد رئيس الوزراء، إلى أن ”هذه الجرعة الثالثة يمكن أن تنقذ الأرواح“.

وبحسب شركة ”فايزر“ التي تنتج اللقاح الأكثر استخداما في إسرائيل، ”تظهر دراسات جديدة أن جرعة ثالثة تزيد تأثير اللقاح ضد متحورة دلتا أكثر من خمس مرات لدى الشباب وأكثر من 11 مرة لدى المسنين“.

وتلقى حوالي 55% من سكان إسرائيل اللقاح بشكل كامل بفضل حملة تحصين واسعة أطلقت في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، معظمها بلقاح ”فايزر“.

وفي بداية حزيران/ يونيو، وسّعت السلطات حملة التلقيح لتشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما، واعتبارا من الأول من آب/ أغسطس، سيكون ممكنا تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطرة جراء الفيروس.

وسجّلت الدولة العبرية أكثر من 1400 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة بـ100 إصابة يومية في المتوسط في منتصف حزيران/ يونيو.

وفي مواجهة هذه الزيادة في عدد الإصابات، أعادت إسرائيل العمل بالتصريح الصحي يوم الخميس. وبالتالي، سيسمح حصرا للأشخاص الذين تلقّوا اللقاح بالكامل، وللذين شفوا من إصابتهم بفيروس ”كورونا“، وللأفراد الذين يُبرزون اختبارا سلبيا (بي سي آر)، بالدخول إلى أماكن تضمّ أكثر من مئة شخص، داخليّة كانت أم خارجيّة.