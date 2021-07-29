ما الفرق بين النوبة القلبية والذبحة الصدرية؟

يسبب ألم الصدر الذعر بين الناس لأنه أحد الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية، وفي حين أن هذا صحيح، يمكن أن يعاني الأشخاص أيضًا من ألم خفيف في الصدر نتيجة الإصابة بالذبحة الصدرية، بحسب موقع ”أونلي ماي هيلث“.

وعلى الرغم من أن الذبحة الصدرية لا تسبب ضررًا دائمًا للقلب، إلا أنه من المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لأنها إشارة من القلب إلى أنه بحاجة إلى الاهتمام.

النوبة القلبية هي شكل حاد من الذبحة الصدرية، وتحدث بسبب انسداد الشريان، فالانسداد ما بين 70-80 %، قد يسبب ألمًا خفيفًا في الصدر عند المجهود ويُعرف باسم الذبحة الصدرية وعندما يصبح أكثر من 90 %، يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية.

وفي كلتا الحالتين، قد يشعر المرضى بضغط في الصدر وعدم راحة في الجسم أو حتى شعور بضيق في الصدر.

النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما يتم تقييد تدفق الدم إلى عضلات القلب أو انسداده فجأة، وذلك بسبب تراكم الكوليسترول الذي يؤدي إلى تراكم الترسبات داخل جدران الشريان.

وخلال هذه الفترة، تضيق هذه اللويحة الشريان، ما يقلل من تدفق الدم عبر الوعاء الدموي ويؤدي إلى انسداد الشريان التاجي.

أعراض النوبة القلبية

عدم الراحة في الجسم، ضغط أو ضيق في الصدر، الشعور بالحرقة، ضيق في التنفس، الدوخة، العرق البارد، عسر الهضم، الغثيان، خدر في اليدين، والتعب الشديد.

الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية هي علامة التحذير التي يعطيها القلب لوجود خطأ ما يجب الانتباه إليه، ويرجع ألم الصدر أثناء الذبحة الصدرية إلى عدم وصول كمية كافية من الدم إلى عضلات القلب.

النشاط البدني الثقيل والعواطف القوية ودرجة الحرارة القصوى هي الأسباب الأكثر شيوعًا للذبحة الصدرية، وهذا الألم مؤقت حيث يشعر الفرد بالراحة من الألم بعد أخذ قسط من الراحة، وإذا استمر الألم، فيُعتبر نوبة قلبية خفيفة.

الذبحة الصدرية هي أول تنبيه يقدمه القلب فيما يتعلق بالمشكلة الأساسية، ولا يمكن تجاهل آلام الذبحة الصدرية لأنها العلامة الأولى التي تدل على ضيق الشريان.

أعراض الذبحة الصدرية

ألم وضغط في منطقة الصدر، ألم في الكتف، الذراع، الظهر، الرقبة، أو الفك.

أنواع الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية المستقرة، تحدث عندما يعمل الفرد أو يؤدي أي نشاط بدني، وعادة ما ينحسر هذا الألم عندما يستريح الفرد.

أما الذبحة الصدرية غير المستقرة، فتحدث عندما لا يعمل القلب بشكل طبيعي، وفي هذه الحالة يكون ألم الصدر شديدًا ويستمر حتى لو كان الفرد مستريحًا.