طوق رأس ذكي بدلًا من القهوة ومشروبات الطاقة

دشنت شركة ”Hapbee“ الأمريكية لتكنولوجيا المجال المغناطيسي القابلة للارتداء، طوقًا ذكيًا مطورًا، يعمل بإشارات مغناطيسية جديدة طورتها، وأطلقت عليها اسم ”Boost“، للمساعدة في تنشيط المستخدمين طوال اليوم، دون الحاجة للحصول على القهوة أو مشروبات الطاقة.

وذكر موقع ”Insider“ الإخباري، اليوم الخميس، أن ابتكار الشركة الأمريكية، يأتي إضافة إلى مكتبتها الموسعة الخاصة بتطوير إشارات مغناطيسية تحسن الحالة المزاجية لمستخدمها، حيث توفر ”Boost“ وهي الأحدث في منتجاتها، للمستخدمين طاقة خالية من الكافيين والسعرات الحرارية، كلما احتاجوا إليها لتنفيذ مهامهم بنشاط.

وأوضحت ”Hapbee“، أن طوق إشارات ”Boost“ يمكن استخدامه للتخلص من الاضطرابات المعتادة في فترة ما بعد الظهيرة، حيث يشجع على الارتفاع التدريجي في مستويات الطاقة البدنية لمساعدة المستخدمين على الشعور بنعاس أقل وأكثر يقظة، مع تقليل الإرهاق العقلي، مبينةً أنه بديل صحي عن القهوة أو مشروبات الطاقة.

وتعمل التقنية الجديدة، والحاصلة على براءة اختراع، لتسجيل وبث الترددات من مركبات مختلفة، حيث تم اشتقاق إشارة ”Boost“ جزئيًا من مركب الثيوبرومين، وهو منشط للذهن، ويستخدم عادة للمساعدة في إزالة ضباب الدماغ، ومساعدة المستخدمين في الحفاظ على تركيزهم.

من ناحيته أوضح يونا شترن الرئيس التنفيذي لشركة Hapbee، أن التقنية الجديدة، تم تطويرها، من خلال ملاحظات المستهلكين وأبحاث السوق لدى الشركة.

وأضاف شترن ”بناءً على ذلك تم تحديد مجموعة متزايدة من الطلبات في مجالات اليقظة والانتباه، والتي ساعدت في إضافة تقنية Boost إلى قائمتنا الموسعة للإشارات القائمة على المجال المغناطيسي، للمستخدمين الذين يعانون من الإرهاق الذهني للبقاء أكثر يقظة وتركيزًا خلال أنشطتهم النهارية“.

وتستفيد ”Hapbee“ من تقنية المجال المغناطيسي الحاصلة على براءة اختراع لمساعدة الناس على اختيار ما يريدون أن يشعروا به، حيث يتم اشتقاق إشارات كهرومغناطيسية فائقة التردد، من مركبات، مثل: الكافيين، والنيكوتين، والميلاتونين، ثم يتم تشغيلها رقميًا من خلال طوق رأس طورته الشركة ليكون حلقة وصل، لتوصيل الأحاسيس، مثل: السعادة، والتنبيه، والتركيز، والاسترخاء، والنوم العميق، دون آثار جانبية تنتج من تناول المنبهات.

وكانت ”Hapbee“ أطلقت في الأصل 6 إشارات، وأضافت إليها إشارة ”وقت النوم“ Bedtime .

وصممت أخيرًا تشكيلة إشارة “ Boost“، حيث تعمل على توسيع وظائفها.