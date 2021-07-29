"واشنطن بوست": متحور "دلتا" اختبار لصرامة الصين في مكافحة "كورونا"

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد ودول العالم تسعى للقضاء عليه تمامًا ومنع انتشاره، حيث يتمثل هدف السلطات الصحية في خفض معدل الانتشار إلى صفر، ولكن يبدو أن متحور دلتا الأعلى انتشارًا يختبر مدى التزام الصين بهذا النهج.

وتبنت الصين منذ بداية الوباء نهجًا صارمًا لاحتواء الفيروس، وأغلقت مدنًا بأكملها وراقبت الحدود بصرامة لإبقاء معدلات الإصابة منخفضة.

ووفقًا لصحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، اتبع المسؤولون النهج نفسه عندما ظهرت مجموعة من الحالات مؤخرًا في مدينة نانجينغ الشرقية، حيث فرضوا قيود الإغلاق الصارمة على 9.3 مليون شخص، وتم تعليق جميع الأنشطة التجارية والاجتماعية الشخصية تقريبًا، وتطويق الأحياء التي تعتبر عالية الخطورة، وطُلب من سيارات الأجرة عدم مغادرة المدينة، وخضع السكان لاختبارات جماعية.

إلا أن هذا لم يمنع استمرار انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع في مدن أخرى نتيجة لمتحور دلتا شديد العدوى، ما وصل بمستوى الإصابات الجديدة في الصين إلى أعلى درجاته خلال 6 أشهر، ولذلك اقترح بعض الخبراء تغيير الاستراتيجية.

اختبار مرونة وطني

وقال تشانغ وين هونغ، أخصائي الأمراض المعدية الذي يعتبر كبير الخبراء الصينيين في الوباء، في بيان اليوم الخميس: ”لقد أدى تفشي الفيروس في نانجينغ إلى اختبار مرونة وطني، ومن شأنه أن يجعلنا نعيد التفكير في مستقبل استجابتنا للوباء“.

وحذر تشانغ من أنه إذا تفاقم التفشي، الذي تم ربطه بـ 177 حالة حتى يوم الخميس، بقدر ملحوظ، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة، داعيا الناس للاستمرار في الالتزام الصارم بالقواعد مثل ارتداء الأقنعة والبقاء في المنزل.

ولكن على عكس الخطاب الرسمي الصيني حتى الآن، أقر تشانغ أيضًا بأن البلاد ستحتاج في النهاية إلى تعلم كيفية التعايش مع الفيروس.

وقال: ”شئنا أم أبينا، ستظل هناك مخاطر في المستقبل، فكل بلد يتوصل إلى إجاباته الخاصة حول كيفية التعايش مع الفيروس، وأصدرت الصين في الماضي ورقة إجابة جيدة، وبعد تفشي الوباء في نانجينغ، سيكون لدينا المزيد لنتعلمه“.

ومنذ فترة تكافح الحكومات في جميع أنحاء العالم لتحقيق التوازن بين رفع القيود ومنع انتشار متحور دلتا، الذي يمكن أن يصيب غير الحاصلين على اللقاح بشدة وينتقل حتى بين الملقحين.

يذكر أنه قد تم فتح بعض أجزاء أوروبا أمام المسافرين الذين تم تطعيمهم ولكن سرعان ما أُعيد فرض القيود المحلية.

من جانبها قالت سنغافورة إنها ستتعايش مع الوضع الطبيعي الجديد بعد الجائحة، ولكنها غيرت مسارها بشكل حاد عندما قفزت معدلات الإصابة بالعدوى.

معضلة متنامية

وفي الصين، التي روج قادتها مرارًا وتكرارًا لتفوق نهجهم الذي يهدف للقضاء على العدوى بالكامل، وجد القادة أنفسهم في معضلة متنامية تتعلق بكيفية المضي قدمًا، حيث تم تطعيم أكثر من نصف سكان الصين بشكل كامل، على الرغم من أن كبير علماء الأوبئة في البلاد قال إن البلاد بحاجة لتطعيم 80 % على الأقل للوصول إلى مناعة القطيع.

وقال دونغ يان جين، عالم الفيروسات في جامعة هونغ كونغ: ”لا أعتقد أن الصين ستغير نهجها الهادف للقضاء على الفيروس، فقد وضعوا إيصال الحالات إلى الصفر كهدف أساسي لهم“.

وأوضح دونغ أن ”بعض الدول تحاول اتباع نهج التعايش مع المرض، مستشهدا بسنغافورة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الصين تستطيع القيام بذلك بأمان نظرا إلى التساؤلات حول فعالية لقاحاتها الرئيسة، من سينوفارم وسينوفاك“.

وذكر يانتشونغ هوانغ، الزميل الأول للصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية أنه ”لا يبدو أن استراتيجيات الصين الحالية مستدامة، حيث يظهر انتشار العدوى في نانجينغ أن متحور دلتا يقلل من فعالية نهج الصين“.

وصرح مسؤولون محليون أن تفشي المرض بدأ في مطار لوكو الدولي في نانجينغ، حيث تم تطعيم الغالبية العظمى من الموظفين، وتم اكتشاف حالات مرتبطة بمطار لوكو في 13 مدينة على الأقل في 7 مقاطعات، على الرغم من أنه وفقًا للمسؤولين، كانت معظم هذه الحالات خفيفة، ولم تسفر عن أي وفيات.

نهج الحكومة الصارم

وقال هوانغ إن هناك مجموعة متزايدة من خبراء الصحة العامة وعلماء السياسة الذين بدأوا في التشكيك في حكمة نهج الحكومة الصارم، حيث قال العديد من الناس منذ شهور إن خفض الإصابات إلى الصفر في بلد كبير مثل الصين أمر غير واقعي.

والآن، بعد عام من شجب النهج الأكثر ليبرالية الذي اتخذته الولايات المتحدة باعتباره ”غير أخلاقي“ و ”غير مسؤول“ و ”غير مقبول“، يواجه القادة السياسيون الصينيون معضلة، حيث قال هوانغ: ”إذا تخلينا عن استراتيجية القضاء على الفيروس تماما… فسنكون بحاجة إلى تبرير انتقادنا للنهج الآخر، فقد أصبحت المسألة تتعلق بالسياسة أكثر من الصحة العامة“.

وأوضح أنه من خلال تطبيق هذا النهج في التعامل مع الوباء، أنشأ قادة الصين نظامًا ”لزجا“ اضطروا إلى التمسك به، وعلى عكس الولايات المتحدة، حيث استخدم المسؤولون المحليون والدولة خليطا متغيرا باستمرار من السياسات المختلفة لاحتواء الوباء، اضطر المسؤولون في الصين إلى اتباع المبادئ التوجيهية العامة، ولذلك من المستبعد أن يحيدوا عنها في المستقبل القريب.

ورأى هوانغ أن الالتزام بسياسة القضاء على الفيروس تماما قوي حتى بين بعض السكان، الذين أصبحوا يربطون بينها وبين الشعور بالأمان.

فعلى سبيل المثال، منذ فرض قيود الإغلاق على نانجينغ، أعرب بعض المستخدمين على موقع Weibo الصيني عن غضبهم مع القيود الجديدة، ولكن الغالبية العظمى انتقدت عدم اتباع الحكومة لإجراءات أكثر صرامة.

وقال أحد رواد الموقع يوم الأربعاء مع ظهور أنباء عن إصابات جديدة: ”لماذا لا يغلقون المدينة !!! أنا حقا لا أفهم ما تفعله حكومة نانجينغ“.