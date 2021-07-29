أعذار "خاطئة" لكبار السن تدفعهم لتجاهل ممارسة الرياضة

التمرين مفيد للجميع تقريبا، بمن في ذلك كبار السن، وحتى الممارسة المعتدلة للنشاط البدني يمكن أن يكون لها تأثير كبير، بحسب موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي.

وذكرت الدراسة، التي نشرت اليوم الخميس، أن هناك ”مليون سبب لعدم ممارسة النشاط البدني.. قد تكون بعض الأعذار واجبة، لكن عليك أن تعلم أن قلة النشاط البدني أمر سيئ جدا، إذ يموت ما يقرب من 3.2 مليون شخص كل عام بسبب الخمول البدني، لذلك فإن ممارسة الرياضة بانتظام، خاصة بين كبار السن، أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة“.

ولفتت الدراسة إلى أن هناك أعذارا كثيرة لكبار السن لعدم ممارسة الرياضة، وأن معظمها خاطئة، وهي:

كبر السن

عليك أولاً التحدث مع الطبيب لتحديد طبيعة التمارين التي ينبغي أن تقوم بها. وإذا كنت غير نشط، فلا تتردد في البدء، على سبيل المثال، من 5 إلى 10 دقائق من النشاط البدني المعتدل كل يوم.

علي أن أستريح

ليست سنك هي ما يجعلك تشعر بالحاجة إلى الراحة، بل لأنك لا تتحرك، فحتى كبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، كأمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل وغيرها، يمكنهم أن يعيشوا حياة أفضل من خلال النهوض والتحرك وممارسة التمارين.

قلبي لا يحتمل

كلما حافظت على ممارسة الرياضة للبقاء نشيطا مع تقدمك في العمر، قلت فرصك في التعرض لأمراض مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

يمكن لطبيبك أن يخبرك عن نوع التمارين الأفضل وإلى متى يجب أن تمارسها، ومن الممكن أن تقوم لمدة 150 دقيقة موزعة على أيام الأسبوع بالنشاط الرياضي المعتدل في الهواء الطلق، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، إلى جانب قص العشب أو جلسة تنظيف كثيفة.

ويتعلق الأمر بالفوائد التي يمكن أن تشمل خفض ضغط الدم وتحسين صحة العظام والمفاصل وتقليل فرص الإصابة بأمراض مثل سرطان القولون والسكري.

أنا ضعيف

تحتاج إلى تدريبات تعزز المرونة وتعمل على تحسين القدرة، وهي تدريبات تتعلق بالتحمل والقوة والتوازن والتي ربما ينبغي عليك العمل عليها.

كما يمكن التخفيف من التصلب على سبيل المثال بتمارين الإطالة التي تستهدف الوركين، والساقين، والكتفين، ورقبتك، وظهرك. يمكن أن تساعد اليوجا كذلك.

الخوف من الأذى

لتكون آمنا، استشر طبيبك أولاً، خاصة إذا كنت تعاني من الخمول أو من مشاكل صحية. يعرف طبيبك ما تحتاجه وما يمكنك القيام به.

ويقول الخبراء إن أولئك الذين بدأوا للتو يجب أن يبدأوا ببطء بتمارين منخفضة الشدة.

اشرب الكثير من الماء، وأنصت إلى جسدك، وقم بالإحماء قبل التمرين، ثم استرخ بعد ذلك.

فات الأوان

تشير دراسة حديثة إلى أن بعض التمارين، مثل ركوب دراجة ثابتة، تبطئ في الواقع من تدهور الخلايا الذي يمكن أن يحدث مع تقدمك في العمر. بعبارة أخرى، لم يفت الأوان بعد لجني فوائد التمرين. بغض النظر عن عمرك، أو مدى عدم نشاطك، أو مدى قوتك طوال الوقت، يمكن أن توفر التمارين الكثير من المساعدة للعديد من الأشياء.

لا أحب التمرين

أن تكون نشيطا بدنيا لا يعني بالضرورة حمل الأوزان الكبيرة في صالة الألعاب الرياضية أو الجري لمسافة 10 أميال.

افعل الأشياء التي تستمتع بها وتجعلك تستمر في ممارسة الرياضة، يمكنك العمل في الفناء، أو المشي مع الأصدقاء، أو العمل في الحديقة أو ركوب الدراجة، اخلط الأشياء بين الحين والآخر أيضا، حتى لا تشعر بالملل.

ليس لدي الوقت

غالبا ما يجد الكثيرون جدولهم الزمني المزدحم، بسبب مجالسة الأحفاد، والالتزامات العائلية الأخرى، والأعمال المنزلية، وما إلى ذلك، عذرا لتجاهل التمارين.

لكن عندما تفكر في جميع فوائد النشاط البدني المنتظم، والحد الأدنى من الوقت المطلوب المعادل لـ(150 دقيقة في الأسبوع)، فإن الإجابة واضحة: ”إذا كنت ترغب في البقاء بصحة جيدة، فيمكنك أن تجد الوقت“.

أخاف من السقوط

يمكن أن يكون السقوط مشكلة لكبار السن، ولكن مع النشاط البدني المنتظم، بما في ذلك التمارين التي تعزز التوازن السليم والتمارين التي يمكنك القيام بها في أي وقت تقريبا وفي أي مكان يمكنك تجنب السقوط الذي يؤذي الكثير من كبار السن. ويمكن لطبيبك توجيهك في الاتجاه الصحيح.

أقلق أكثر بشأن دماغي

التمرين رائع لعقلك.. يقول الخبراء إن التمارين لا تساعدك فقط على تجنب مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق، بل يمكنها أيضا مساعدتك على إبقاء دماغك في حالة يقظة وتكون أكثر قدرة على الانتقال من مهمة إلى أخرى. ففي النهاية ”العقل السليم في الجسم السليم“.